護肝吃什麼？營養師激推「護肝菜單」　4大壞習慣超NG　

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余朱青在臉書粉專《余朱青 營養師》發文提到，雖然很多人都知道飲酒過量會造成肝臟不健康，但其實「肥胖」也是肝癌的危險因子之一。此外，現代人因為生活忙碌 ，平時工作勞累，假日又捨不得睡，經常熬夜追劇，加上容易飲酒過量，且運動量不足，導致肝臟狀況越來越糟。
▲ 營養師推薦護肝食物。
為了確保肝臟健康，余朱青建議，應保持良好的生活作息，少菸少酒、維持均衡飲食，並規律運動。在飲食方面，應少吃加工食品，多吃原型食物，包括深綠色蔬菜、蘆筍、薏仁、黑芝麻、蛤蜊、葡萄柚、莓果類、蕃茄、紅棗、大蒜、堅果、優質蛋白（豆腐、白肉、魚肉）、好的油脂及綠茶等。另外，最常見的8種保肝食品，包含藻褐素、薑黃素、芝麻素、樟芝、靈芝、朝鮮葪、五味子及蜆精。
余朱青強調，肝臟是人體內最大的器官，具有解毒、代謝、合成的功能，每當營養素吃進肚消化吸收後，也須經由肝臟分送到其他器官，因此肝臟對人體非常重要。由於台灣有8成的肝癌患者本身有B型肝炎或C型肝炎，因此建議健檢時，可利用抽血做B肝、C肝的篩檢，若已是B、C型肝炎者，則是需要定期追蹤及治療，才能降低肝硬化和肝癌發生的機會。
本文經營養師余朱青臉書粉專《余朱青 營養師》授權報導
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