台灣燈會睽違23年重返北市　主燈基座今動土

2023台灣燈會睽違23年再次回到台北，即將在明年2月5日至2月19日於國父紀念館、台北市政府、東區商圈、松山文創園區、信義商圈、四四南村舉辦。交通部觀光局今（30）日於台灣燈會主燈設置預定地國父紀念館舉辦「2023台灣燈會癸卯年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。
記者李琦瑋／台北報導
觀光局表示，明年台灣燈會再次回到台北－最初的起點，從傳統燈藝到現代燈飾，不斷突破、創新及改變，將再次於台北璀燦登場，帶給大家不同的感官饗宴；本次主燈重新回歸以值年生肖「兔」為主題，由知名藝術家李明道AKIBO，以「玉兔壯彩」為名創作一座科技兔主燈，其中「玉兔」代表月光吉祥，「壯彩」意即光輝明亮。
觀光局說，玉兔將帶民眾回顧過去1年，表現科技產業、民主自由、國際參與台灣傲人的成績；兔年開頭人們準備好迎接一個全新的開始。
觀光局指出，主燈作品高度22公尺，透過機械轉盤裝置360度展現，結合多項數位科技及創新技術，帶給參觀民眾不同以往的全新光影感受，燈會閉幕後也將典藏續展，讓燈會效益繼續延伸。
「2023台灣燈會在台北」是疫情解封後的第一場國際大型活動，更首次在台北都會密集區舉辦「城市型燈會」，作品佈滿在高樓建築與城市巷弄間，串起整個東區、信義商圈產業，以國父紀念館及台北市政府周邊為重點場域，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，展出300件以上作品及串連12個行政燈區，布展面積達168公頃，歷來最大！詳情可參考2023台灣燈會官方網站 。