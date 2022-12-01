口吐「條狀」大便也太可怕？　肝膽腸胃科醫師現身說法

我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管國外有少量的醫學文獻記載，患有嚴重腸子阻塞或是大腸到小腸廔管患者可能會出現類似吐糞便的情況（Feculent vomiting），通常是液狀或粘稠狀、並且帶有糞臭味的殘渣物，但目前並沒有出現過患者「吐出一條一條糞便」的相關記載。
「條狀糞便從嘴巴吐出來」這樣的案例是否可能發生？對此，肝膽腸胃科醫師詹宜學在接受《每日健康》記者採訪時指出，一位只有便秘、腸胃道沒有接受過手術的年輕人，糞便要從嘴巴吐出來，是相當困難的，文中提到成形的「條狀」大便，一般都是在大腸形成，要從嘴巴吐出，必須先經過6公尺的小腸，才能順利從嘴巴吐出，至少他本身在臨床上從未見過這樣的病例。
不過詹宜學說明，確實有嚴重腸阻塞的病人因為腸道完全塞住，吃進去的東西被消化後無法從肛門排出，因此從嘴巴發出來的味道有濃濃的大便臭味，這時病人必須接受緊急手術治療。
為什麼會發生這樣的情況？有沒有特定的「好發人群」？他解釋，腸阻塞可分為「功能性」與「器質性」，當腹腔內有感染、發炎、或手術造成的沾黏、以及患有腹腔內腫瘤或是其他慢性疾病都有可能造成腸阻塞。
如何預防與處理類似事件的發生？若因為便秘而造成腸阻塞，詹宜學建議最好的方法是大量攝取水分和纖維、確保多運動，若是太嚴重的便秘應趕緊就醫，千萬不要自行嘗試偏方。
本文經 肝膽腸胃科醫師詹宜學 授權報導
延伸閱讀
確診後腦霧、失眠好不了？ 醫曝「長新冠」恢復時間：1年內有望痊癒
肥胖人士要當心！加拿大研究：「減肥手術」可誘發癲癇症風險飆升近五成