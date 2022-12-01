LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解　內行爽用好幾年

不愛吃菜都是基因惹的禍！ 研究：25%人覺得苦　還有硫磺味

不愛吃菜都是基因惹的禍！ 研究：25%人覺得苦　還有硫磺味
不愛吃菜都是基因惹的禍！ 研究：25%人覺得苦　還有硫磺味

每日健康-每日都做得到的健康

多吃蔬菜對身體好，但有些人卻非常討厭吃青菜。對此，重症醫學專科醫師黃軒表示，其實「天生不愛吃菜」很有可能是真的，大約25％的人因基因問題，覺得任何蔬菜都有苦味，甚至是硫磺味，對他們而言非常難以下嚥。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 喜不喜歡吃青菜可能是基因決定的。

黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文強調，過去有很多大人會強迫小孩吃菜，但有些人從小到大只要看到菜就拒絕，事實上喜不喜歡吃菜，有可能是出生時，基因就已經為我們做好個人最好的選擇，後天改變不了。

黃軒分享一項研究指出，美國化學家福克斯（Arthur Fox）有次把苯硫脲（Phenyl-Thio-Carbamide, PTC）的粉末倒入瓶中時，部分粉末不小心飄散到空氣中，其中一位同事發現這些粉末嚐起來非常苦，但福克斯卻覺得一點都不覺得苦。經實驗後證實，人類可以分為「對苦味敏感」和「對苦味不敏感」，而苯硫脲的敏感性是由單基因所控制的，並取決於稱為TAS2R38的基因，此基因編碼著「舌頭味蕾」表面上的味覺受體。 

美國肯塔基大學的史密斯醫師（Dr Jennifer Smith）的研究團隊也發現，每個人都有被稱為TAS2R38的味覺基因，在此基因序列遺傳了2組胺酸，分別為Alanine-Valine-Isoleucine （AVI）和Proline-Alanine-Valine（PAV），同時有「AVI+PAV」的人約佔50%，這族群有辨識出甜味和苦味的能力，但並不會對苦味特別敏感；同時有「AVI+AVI」的人約佔25%，覺得某些食物嚐起來比其他人甜，對苦味一點也不敏感，；至於同時有「PAV+PAV」的人約佔25%，則對苦味特別敏感，覺得任何蔬菜吃起來都特別苦，甚至還會感受到「硫磺味」，所以會對含苯硫脲成份的食物，像是青花菜、高麗菜、抱子甘藍、甚至啤酒、咖啡、黑巧克力等敬而遠之。

本文經重症醫學專科醫師黃軒臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導

延伸閱讀
3個月減10公斤！無麩質瘦身餐：IG減重專家的「低醣高蛋白」超效飲食（菜單二）
他酒駕撞死人，竟用接回的右手猛掐自己脖子……恐怖車禍鬼故事好毛！

【2022醫療科技展】開啟再生醫學新紀元　臺中榮總細胞治療夯

2022年美國心臟學會更新心衰治療指引　為惡化患者提供更好治療

腹部持續悶痛2週！超音波驚見「多一個腎」　醫揭：是大腸癌

鹹食不一定無糖！營養師揭「隱藏版含糖食物」　香腸、滷味都上榜了

我是廣告 請繼續往下閱讀