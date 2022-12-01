不愛吃菜都是基因惹的禍！ 研究：25%人覺得苦　還有硫磺味

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黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文強調，過去有很多大人會強迫小孩吃菜，但有些人從小到大只要看到菜就拒絕，事實上喜不喜歡吃菜，有可能是出生時，基因就已經為我們做好個人最好的選擇，後天改變不了。
黃軒分享一項研究指出，美國化學家福克斯（Arthur Fox）有次把苯硫脲（Phenyl-Thio-Carbamide, PTC）的粉末倒入瓶中時，部分粉末不小心飄散到空氣中，其中一位同事發現這些粉末嚐起來非常苦，但福克斯卻覺得一點都不覺得苦。經實驗後證實，人類可以分為「對苦味敏感」和「對苦味不敏感」，而苯硫脲的敏感性是由單基因所控制的，並取決於稱為TAS2R38的基因，此基因編碼著「舌頭味蕾」表面上的味覺受體。
美國肯塔基大學的史密斯醫師（Dr Jennifer Smith）的研究團隊也發現，每個人都有被稱為TAS2R38的味覺基因，在此基因序列遺傳了2組胺酸，分別為Alanine-Valine-Isoleucine （AVI）和Proline-Alanine-Valine（PAV），同時有「AVI+PAV」的人約佔50%，這族群有辨識出甜味和苦味的能力，但並不會對苦味特別敏感；同時有「AVI+AVI」的人約佔25%，覺得某些食物嚐起來比其他人甜，對苦味一點也不敏感，；至於同時有「PAV+PAV」的人約佔25%，則對苦味特別敏感，覺得任何蔬菜吃起來都特別苦，甚至還會感受到「硫磺味」，所以會對含苯硫脲成份的食物，像是青花菜、高麗菜、抱子甘藍、甚至啤酒、咖啡、黑巧克力等敬而遠之。
本文經重症醫學專科醫師黃軒臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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