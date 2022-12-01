醫療系統聯盟攜手「健康生醫永續聯盟」前進醫療展

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醫療系統聯盟全力拓展國際合作醫療系統聯盟翁紹仁執行長表示這是第二年參與國際水準的台灣醫療科技展，醫療系統聯盟定位為承攬聯盟會員、推廣聯盟核心技術、及與醫界互動媒合，使得聯盟會員可獲技術提升及服務創新開發能力，以創造卓越醫療服務品質。 提供平台讓業界廠商認識醫界，積極邀請地方政府說明未來醫療相關政策，使聯盟會員透過參與，與醫界產生更多互動及商業服務機會，減少雙向溝通障礙， 並配合政府法令，媒合醫院與廠商共同開發符合需求的醫療產品或服務。現今醫療系統聯盟在東海大學與中部大型醫院的產學合作，已發揮到成熟階段，歡迎大家來交流合作。
醫療系統聯盟廠商展示最新醫療科技互動技術平台產業新興應用聯盟 陳湘鳳教授表示聯盟發展重點在分享虛擬實境、擴增實境、以及觸覺回饋在人機介面上之應用。現場另一個令人矚目焦點是ABI生醫植入物數位化加工平台技術聯盟，為一跨領域改良創新醫材之產學服務團隊，提供產、官、學、研與醫界交流合作的平台，依產業趨勢培育醫材專業人員，透過金屬加工、高分子加工、表面處理結合軟硬體的數位化升級，促進台灣高階生醫植入物及輔具等醫療器材之產業發展。
在醫療應用方面，賦智行雲科技股份有限公司展示AI齒顎矯正平台模組，執行排牙預測及呼吸中止症治療，提供智慧穿戴裝置、自助服務設備及系統等優質軟硬體整合方案。兢威有限公司展示PASESA新型非侵入式動脈硬化檢測儀。百視美股份有限公司則展示攜帶式心電圖機及遠距心電圖照護解決方案。鼎峰科學有限公司在精準醫療方面提供MGI基因定序方案並展示脂質奈米微粒LNP合成系統。在醫療產品認證方面，翔宇生物科技顧問有限公司專注於醫療器材的品質系統、測試規劃與驗證輔導服務。
在高齡服務方面，因應高齡化趨勢，尚立股份有限公司則提供了營養供餐、健康照顧、環境衛生及智慧防護的全齡服務。在環境控制方面，台灣康法股份有限公司致力於商業和工業提供空氣過濾和空氣污染控制方案。泉康科技有限公司則專注於防疫/抑菌/環境淨化解決方案。
在雲端技術服務方面，優安互連公司提供長照Uber的AIOT大數據雲平台及銀髮族料理商城平台，桓基科技公司提供高擴充高安全性web-based架構雲端協同作業平台並整合檢體列印設備。康健上府生活科技股份有限公司展示全方位女性智慧醫療解決方案，女性都值得擁有專屬雲端健康管家健康存摺。
殷富瑞得發表遠紅外線最新應用殷富瑞得醫療器材股份有限公司專注遠紅外線對人體的醫學研究及行銷，在台北某醫學大學已發表論文有：探討遠紅外線對鉛毒性的影響、遠紅外線在皮膚癌的應用。現和某國立醫學中心進行：探討遠紅外線治療對於失智症患者認知功能之影響，已通過IRB。
「健康生醫永續聯盟」共生共榮共享共贏中華生技醫藥行業協會陳建州理事長表示一個醫藥產業的成熟發展，必定是共同鑽研、雖有競爭，但只有更合作、更分享及更團結，才真的能打造出健康生醫產業的國家隊，以追求永續發展，特別是在這次的疫情中，更是展現這鼓力量的意義。
台灣昱苗盒公益協會陶靚儀理事長表示藉由醫療系統聯盟帶領由各公協會所組成的「健康生醫永續聯盟」，可以涵蓋到生技醫藥、科技農業、食品、健康美妝、牙醫通路、中醫通路、連鎖藥妝通路、醫療資訊科技、人工智慧、生醫植入物、精準健康照護、智慧樂齡照護、高效建築、綠建材、醫藥倉儲、運籌物流的等領域，未來希望藉由各公協會的專業分工，創造共生共榮共享共贏的生態圈。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56015
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