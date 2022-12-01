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酒後亂「性 」不是SEX 而是男生無力、女生痛！

酒後亂「性 」不是SEX 而是男生無力、女生痛！
酒後亂「性 」不是SEX 而是男生無力、女生痛！

每日健康-每日都做得到的健康

週末的夜晚情侶們去酒吧喝了幾杯，隨著周圍昏暗的燈光、輕鬆浪漫的純吉他爵士樂、杯中反射光影的酒以及身旁的美女，都不免讓人意亂情迷，但往往到了汽車旅館後，在最關鍵的時刻男生竟然硬不起來。對此泌尿科醫師表示，所謂的酒後亂性，說的其實不是SEX，而是性格，酒後不僅會使男性出現勃起功能障礙（硬不起來）、早洩、延遲射精甚至無法射精，也會造成女性更容易感到性愛的疼痛，難以達到性高潮。

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泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修在臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》解釋，在喝酒初期，人類大腦透過神經元與細胞溝通，管理全身的各種活動，中樞神經可分為「抑制神經元」與「興奮神經元」，人們喝了酒之後，酒精便會開始抑制「抑制神經元」，阻斷正常的神經元傳導使人失去自制能力，剛開始這種微醺的舒服狀態、快感會讓人比較多話、更容易覺得自己比較「性感」、也更容易有衝動的傾向、慢慢失去痛覺和情緒管理的能力。

泌密會客室 授權提供
泌密會客室 授權提供
陳偉傑表示，所謂的酒後亂性，指的是「性格」而非性愛，有可能會讓平時斯文不多話的人變成嘮叨鬼，小酌微醺的感覺確實對性生活有幫助，但這時大腦其實還是清醒的，等到喝茫了，其實最想做的事情應該是睡覺。

另外男生們都想知道，酒喝太High 會無力可舉嗎？醫師指出，隨著喝下更多的酒，大腦額葉皮質機能下降，「抑制神經元」與「興奮神經元」都受到了抑制，人的感官逐漸麻痺、無法控制肌肉運動機能、走路開始搖晃，這時候全身的肌肉其實都已經不受控了，也因此有人會感覺到四肢無力的狀況。

羅詩修表示，酒後雖然表面很有「性趣」，事實上性慾卻是難以被激發，對男性來說，會造成勃起功能障礙（硬不起來）、早洩、延遲射精甚至無法射精；對女性而言，私密處分泌物會減少，加上男性因身體不受控可能動作會比較粗暴，因此女性更容易感到性愛過程的疼痛，也難以達到性高潮。

最後泌密會客室提醒，適度的喝點小酒有助放鬆壓力，但是長期過量飲酒會導致很多健康問題，嚴重的話甚至會讓大腦神經細胞受損萎縮！

 

本文經 陳偉傑、羅詩修醫師 臉書粉專《泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師》授權報導

泌密會客室 授權提供
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