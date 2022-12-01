LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解　內行爽用好幾年

糖尿病患者適合吃哪些水果？營養師提醒：當心地雷成分「遊離糖」使血糖飆升

糖尿病患者適合吃哪些水果？營養師提醒：當心地雷成分「遊離糖」使血糖飆升
糖尿病患者適合吃哪些水果？營養師提醒：當心地雷成分「遊離糖」使血糖飆升

每日健康-每日都做得到的健康

家中若有糖尿病患者，在飲食起居方面必定要多加留意。蔬菜水果作爲均衡飲食的一部分，是每一天必須攝取的食物。但有人認爲水果內的果糖含量高，會導致血糖飆升，對糖尿病人的健康不利。對此有營養師給出針對糖尿病患者的飲食建議，讓糖尿病患者控制血糖之餘，也可以放心吃水果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 糖尿病人其實可以吃水果，但要慎選水果種類。（示意圖／Pixabay）

糖尿病患者應避開的食物

一、含糖量高的水果、零食和飲料

根據外媒Medical News Today報導，新鮮水果中的糖分是果糖，並不是「遊離糖」，因此對人的血糖或胰島素水平，並沒有太大影響，但糖尿病患者應避開含糖量高的水果，例如西瓜、過熟的香蕉。巧克力、烘焙食品、汽水、手搖飲含有高水平的遊離糖，這會導致血糖飆升。

二、碳水含量高的水果

我們每天吃下的碳水化合物，對血糖水平影響最大。糖尿病患者應避開碳水化合物含量高的水果，例如橄欖、芒果、火龍果、榴槤、釋迦等等。

三、果汁

喝果汁會迅速提高血糖水平，但吃整顆水果時，水果中的纖維和單醣的組合，會減慢糖對血液的吸收。一項研究指出，食用新鮮水果可降低一個人患二型糖尿病的風險。經常吃新鮮水果的糖尿病患者，患心血管疾病或死亡的風險更低。

四、果乾

糖尿病患者應避開市售的醃漬果乾，因爲裏面通常加了大量的糖，以方便保存。

Pixabay
Pixabay
▲ 糖尿病患者應選擇新鮮水果，避開果汁和醃漬果乾。（示意圖／Pixabay）

對於糖尿病患者的飲食建議

一、盤子法（The Plate Method）

盤子計算法就是在餐盤內規劃一天的飲食種類，其中包括1/2份的蔬菜和水果，因此每日飲食可吃一顆完整的水果，或是半杯水果沙拉。

二、計算碳水（Carb Counting）

建議在每一餐前計算碳水含量，例如一顆完整的水果、半杯罐裝或冷凍水果，大約含有15克碳水。碳水化合物包含膳食纖維，因此可用一份水果，來代替一份碳水。

三、留意升糖指數（Glycaemic Index，簡稱GI值）

由於纖維含量高，大多數水果的GI值比較低，因此糖尿病患者依然可以放心食用水果，例如蘋果、酪梨、奇異果、草莓、藍莓、檸檬、哈密​​瓜、櫻桃、楊桃、蓮霧等等。

 

攝取水果是每日飲食的重要部分，雖然水果含有大量果糖，但新鮮水果不含遊離糖，遊離糖才會影響人們的血糖。水果是維生素、礦物質和纖維的重要來源，纖維可減慢糖分在人體內的吸收速度。多項研究表明，食用新鮮水果有助於降低糖尿病風險。

延伸閱讀
竟沒有食物能讓GG持久？泌尿醫公開「GG保養食材」趁早食補下半身才是上策
尿不乾淨不只是膀胱無力！ 男人必知「攝護腺肥大」7種徵兆

口罩解禁／秋冬病毒伺機反撲！2類人別脫口罩：還能保暖

乳癌篩檢揪「鈣化」竟是癌　7旬婦手術掌握治療先機

家中幼兒異物卡喉嚨怎麽辦？專家分享「這一動作」關鍵時刻可保命

難以啓齒的致命危機！性病細菌「生殖支原體」自帶抗藥性未來恐成「超級細菌」

我是廣告 請繼續往下閱讀