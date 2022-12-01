喝「氣泡水」助體重管理、消除疲勞？ 　藥師呼：別亂扯

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另外，喝氣泡水會導致胃食道逆流、胃脹氣，因此不宜在餐前飲用。廖偉呈解釋，氣泡水到達胃部時因溫度增加，會釋放出被壓縮的二氧化碳，所以通常大口喝下時都會打很大的嗝，也容易發生脹氣的狀況。
氣泡水的真假迷思
以下是廖偉呈在文中分享的其他相關迷思：
1.幫助體重管理：氣泡水對於體重管理並無益處。人們會以為氣泡水能幫助減重，或許是因為以無糖氣泡水取代其它含糖飲料，降低了每日碳水化合物的攝取量；另外，也因為氣泡水容易導致腹脹，喝下後讓人比較不想多吃；
2. 消除疲勞：乳酸積聚會造成疲勞感，但氣泡水中的碳酸不會中和乳酸，廖偉呈表示，氣泡水能消除疲勞其實是亂扯，舌尖上的味蕾刺激或許才是消除疲勞的主要關鍵；
3.喝氣泡水會加速骨質疏鬆：目前尚無相關科學論述支持這項說法；
4.氣泡水傷牙齒：弱酸性的氣泡水不會傷害牙齒，但若是含糖氣泡飲，就要當心齲齒；
5.氣泡水傷胃：氣泡水的PH值約6 ，理論上不會傷胃。
本文經 藥師廖偉呈 臉書粉專《微笑藥師Phar.Smile》授權報導
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