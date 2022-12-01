LINE「照片過期」打不開超煩！1招神解　內行爽用好幾年

喝「氣泡水」助體重管理、消除疲勞？ 　藥師呼：別亂扯

喝「氣泡水」助體重管理、消除疲勞？ 　藥師呼：別亂扯
喝「氣泡水」助體重管理、消除疲勞？ 　藥師呼：別亂扯

每日健康-每日都做得到的健康

年輕人和小孩大多愛喝氣泡水，特別喜歡打開瓶蓋時「嘶嘶嘶」的聲音，然後再大口大口地喝下！關於氣泡水人們還是存有許多迷思，究竟哪些是真，哪些是假？

我是廣告 請繼續往下閱讀
比如有人說，氣泡水中的二氧化碳從身體中釋放時會帶走大量的熱量，喝下可馬上解暑，對此，藥師廖偉呈在臉書粉專《微笑藥師Phar.Smile指出，這是因為碳酸可刺激味覺神經、降體溫，而喝冰涼水也可以幫助降低體溫的緣故，根據研究顯示，碳酸冰涼水(氣泡水)更能降體溫。他解釋，這是因為當碳酸水接觸口腔時會刺激大腦與自主神經系統、加速心跳並有效地降低體溫，所以飲用冰涼氣泡水不僅有冰水的降溫效果，還有味覺清爽刺激的作用。

另外，喝氣泡水會導致胃食道逆流、胃脹氣，因此不宜在餐前飲用。廖偉呈解釋，氣泡水到達胃部時因溫度增加，會釋放出被壓縮的二氧化碳，所以通常大口喝下時都會打很大的嗝，也容易發生脹氣的狀況。

氣泡水的真假迷思

以下是廖偉呈在文中分享的其他相關迷思：

1.幫助體重管理：氣泡水對於體重管理並無益處。人們會以為氣泡水能幫助減重，或許是因為以無糖氣泡水取代其它含糖飲料，降低了每日碳水化合物的攝取量；另外，也因為氣泡水容易導致腹脹，喝下後讓人比較不想多吃；

2. 消除疲勞：乳酸積聚會造成疲勞感，但氣泡水中的碳酸不會中和乳酸，廖偉呈表示，氣泡水能消除疲勞其實是亂扯，舌尖上的味蕾刺激或許才是消除疲勞的主要關鍵；

3.喝氣泡水會加速骨質疏鬆：目前尚無相關科學論述支持這項說法；

4.氣泡水傷牙齒：弱酸性的氣泡水不會傷害牙齒，但若是含糖氣泡飲，就要當心齲齒；

5.氣泡水傷胃：氣泡水的PH值約6 ，理論上不會傷胃。

 

本文經 藥師廖偉呈 臉書粉專《微笑藥師Phar.Smile授權報導

示意圖/Pexels
示意圖/Pexels
延伸閱讀
逃不過的命定輪迴！男子撲救小男孩被判「多管閒事」：傷好之時，便是人走時
前世會影響今生？！精神官能症、自閉症、心理障礙竟與前世有關係

口罩解禁／秋冬病毒伺機反撲！2類人別脫口罩：還能保暖

乳癌篩檢揪「鈣化」竟是癌　7旬婦手術掌握治療先機

家中幼兒異物卡喉嚨怎麽辦？專家分享「這一動作」關鍵時刻可保命

難以啓齒的致命危機！性病細菌「生殖支原體」自帶抗藥性未來恐成「超級細菌」

我是廣告 請繼續往下閱讀