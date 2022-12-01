陳文彬被「女兒」餵食超害羞　王可元暖揭真面目

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談到在《阿媽》與陳文彬合作的經驗，王可元笑說：「一開始超怕彬哥，覺得他超兇的。」後來才聽到導演告知有故意要陳文彬與他保持距離，讓他哭笑不得。兩人熟悉之後，他覺得對方是很溫暖、很有能量的前輩，「私底下也超好笑，他心中住著一個非常年輕的靈魂。」印象最深刻的是有次見到陳文彬2個兒子，他們的背包上別著多元性別平權的徽章，讓他相當感動：「這是很成功的家庭教育。」
而和劇中不太一樣的，是飾演爸爸的陳文彬，現實生活中跟自己小孩的關係非常好，就像朋友一樣，「最近小孩失戀，我還陪他聊心事聊到半夜3、4點。」但他認為，不一定要給予小孩什麼意見，因為每一個小孩都不一樣，但聆聽小孩很重要，自己跟爸爸的關係也很好，雖然不是像朋友的那種好，但他也是會聆聽自己的人。
「以前自己被退學，不敢跟爸爸講，但因為以前是掛號信的年代，在收到被退學的掛號信之前，我還每天穿著制服假裝出門去上學，但爸爸好像有感受到什麼，就突然對我說：『如果你不想讀書，就去學個技能。』於是我隔天就去不裝了，立刻去找工作。」陳文彬表示，自己過去這幾年推了很多工作，但在爸爸過世滿1年接到《阿媽》這部戲，覺得冥冥之中應該就是要他做些什麼。「我穿了我爸的衣服去定裝，拍照的時候不只是看到角色、自己，好像還看到了父親。」《阿媽》12月3日晚間9點於公視台語台14台首播、公視+同步上架。