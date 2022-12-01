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陳文彬被「女兒」餵食超害羞　王可元暖揭真面目

▲陳文彬（右）被王可元（左）餵食圓仔湯。（圖／公視台語台提供）
▲陳文彬（右）被王可元（左）餵食圓仔湯。（圖／公視台語台提供）

記者羅凌筠/台北報導

電影《阿媽》導演吳旻炫今（1）日率領主演陳文彬、王可元合體造勢，劇組拿出故事中關鍵食物「圓仔湯」，讓片中「父女」檔上演一段孝親的餵食秀，現場笑聲不斷。王可元在電影裡男兒身女兒心，穿女裝詮釋跨性別者，他笑說，拍攝時沒有現在這麼和樂，一開始超怕演爸爸的陳文彬，原來是導演在背後默默要求要「保持距離」。

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▲王可元詮釋跨性別者。（圖／公視台語台提供）
▲王可元詮釋跨性別者。（圖／公視台語台提供）
王可元表示，在劇中和陳文彬的關係，跟現實狀況自己和爸爸的關係很像，自己和爸爸屬於在言語上比較難溝通，但其實是默默關心的那種，「不過今年開始有比較多互動了，比較有趣的是他還開始研究星座，還對我說：『最近水星逆行，不要想太多。』我整個嚇一跳，他平常是很嚴肅理性的人，突然跟我聊起星座嚇了一跳。」 

談到在《阿媽》與陳文彬合作的經驗，王可元笑說：「一開始超怕彬哥，覺得他超兇的。」後來才聽到導演告知有故意要陳文彬與他保持距離，讓他哭笑不得。兩人熟悉之後，他覺得對方是很溫暖、很有能量的前輩，「私底下也超好笑，他心中住著一個非常年輕的靈魂。」印象最深刻的是有次見到陳文彬2個兒子，他們的背包上別著多元性別平權的徽章，讓他相當感動：「這是很成功的家庭教育。」

▲《阿媽》片中「圓仔湯」是串起全家人情感的美食。（圖／公視台語台提供 ）
▲《阿媽》片中「圓仔湯」是串起全家人情感的美食。（圖／公視台語台提供 ）
而和劇中不太一樣的，是飾演爸爸的陳文彬，現實生活中跟自己小孩的關係非常好，就像朋友一樣，「最近小孩失戀，我還陪他聊心事聊到半夜3、4點。」但他認為，不一定要給予小孩什麼意見，因為每一個小孩都不一樣，但聆聽小孩很重要，自己跟爸爸的關係也很好，雖然不是像朋友的那種好，但他也是會聆聽自己的人。

「以前自己被退學，不敢跟爸爸講，但因為以前是掛號信的年代，在收到被退學的掛號信之前，我還每天穿著制服假裝出門去上學，但爸爸好像有感受到什麼，就突然對我說：『如果你不想讀書，就去學個技能。』於是我隔天就去不裝了，立刻去找工作。」陳文彬表示，自己過去這幾年推了很多工作，但在爸爸過世滿1年接到《阿媽》這部戲，覺得冥冥之中應該就是要他做些什麼。「我穿了我爸的衣服去定裝，拍照的時候不只是看到角色、自己，好像還看到了父親。」《阿媽》12月3日晚間9點於公視台語台14台首播、公視+同步上架。

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