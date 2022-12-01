特企／家購網南洋風味年菜開賣！提前預訂享85折優惠

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喜歡功夫年菜的朋友們更別錯過！「家購網嚴選」找來藝人A-Lin代言的「老媽家」，一同推出國宴級「家傳功夫年菜」超澎湃！有經典喜慶大菜「紅燒白菜獅子頭」搭配四川國宴名湯「老媽蹄花湯」，甜品更是由60年老店傳承的「九如酒釀桂花芝麻湯圓」作擔當，除了道道都是經典回憶外，講究的食材與星級主廚的特調手法，更能一口氣滿足饕客們的味蕾。
後疫情的現在，民眾對於飲食與生活健康更講究，「家購網嚴選」推出福兔賀歲年菜套組，與「樟威嚴選」獨家研發的「牛樟芝百菇雞湯」，除了兼顧營養與美味外，更獲得五星級酒店指定年菜，還找來曾獲蘋果日報點心粽類冠軍主廚，獨家研發的「椰香紫米露」也深受民眾喜愛。
同時，「家購網嚴選」與知名甜品店「金錦町」聯手推出的春節禮盒，除了經典的「金箔蜂蜜蛋糕」外，獨特的「金樟芝國寶茶」茶香回甘，健康的草本飲品，更是送禮首選原價。
農曆年節即將到來，需要的年菜與禮盒不用再一一跑店家買齊，「家購網嚴選」
作為通路專家，為民眾整合並網羅、嚴選各大知名店家，讓大家只要在網路上，就能快速購買到所需商品，提前預購更享「85折優惠」。不管是風味獨特的南洋年菜、五星飯店年菜到年節禮盒，民眾只要動動手指頭，便能在家享用到營養美味的年節大餐！2023年菜套組，各大電商平台皆有販售，預購亦可洽「家購網嚴選」商城：https://pse.is/4hss5v