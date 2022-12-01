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特企／家購網南洋風味年菜開賣！提前預訂享85折優惠

▲家購網嚴選推出「南洋好彩」年菜套餐，讓你不用出國也可以享受異國美味。（圖／品牌提供）
▲家購網嚴選推出「南洋好彩」年菜套餐，讓你不用出國也可以享受異國美味。（圖／品牌提供）

本報訊

農曆年節將至，業界經營10年的電商新零售通路品牌「家購網嚴選」，為了搶攻除夕圍爐與新年連假商機，今年特別與知名店家「熱浪島」、「菊頌坊」、「老媽家」、「金錦町」等合作，推出各式年菜套組，每道料理皆經過嚴格評選與試吃後，破關斬將推出，提前預購更享「85折優惠」，要用台菜、中菜及南洋風料理，來滿足各路饕客的心。

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不讓大飯店專美於前，「家購網嚴選」與台中知名南洋蔬食業者「熱浪島」，首次推出獨特南洋風年菜組合。有別於傳統中式年菜，以獨家的南洋風味工法製作，數十種蔬菜熬煮並搭配素食魚翅等豐富食材調配的「馬來御翅佛跳牆」、加上獨特的「仿真雞腿飯與烤鴨雙拼」等，讓民眾免出國就能在餐桌上，享用到道地又美味的南洋年菜料理。

喜歡功夫年菜的朋友們更別錯過！「家購網嚴選」找來藝人A-Lin代言的「老媽家」，一同推出國宴級「家傳功夫年菜」超澎湃！有經典喜慶大菜「紅燒白菜獅子頭」搭配四川國宴名湯「老媽蹄花湯」，甜品更是由60年老店傳承的「九如酒釀桂花芝麻湯圓」作擔當，除了道道都是經典回憶外，講究的食材與星級主廚的特調手法，更能一口氣滿足饕客們的味蕾。

後疫情的現在，民眾對於飲食與生活健康更講究，「家購網嚴選」推出福兔賀歲年菜套組，與「樟威嚴選」獨家研發的「牛樟芝百菇雞湯」，除了兼顧營養與美味外，更獲得五星級酒店指定年菜，還找來曾獲蘋果日報點心粽類冠軍主廚，獨家研發的「椰香紫米露」也深受民眾喜愛。

同時，「家購網嚴選」與知名甜品店「金錦町」聯手推出的春節禮盒，除了經典的「金箔蜂蜜蛋糕」外，獨特的「金樟芝國寶茶」茶香回甘，健康的草本飲品，更是送禮首選原價。

農曆年節即將到來，需要的年菜與禮盒不用再一一跑店家買齊，「家購網嚴選」

作為通路專家，為民眾整合並網羅、嚴選各大知名店家，讓大家只要在網路上，就能快速購買到所需商品，提前預購更享「85折優惠」。不管是風味獨特的南洋年菜、五星飯店年菜到年節禮盒，民眾只要動動手指頭，便能在家享用到營養美味的年節大餐！2023年菜套組，各大電商平台皆有販售，預購亦可洽「家購網嚴選」商城：https://pse.is/4hss5v

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