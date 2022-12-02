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特企／《Summer code：四分之一的秘密》全球版正式上線

▲台灣玩家現已可於APP商店下載遊玩《Summer code：四分之一的秘密》。（圖／品牌提供）
▲台灣玩家現已可於APP商店下載遊玩《Summer code：四分之一的秘密》。（圖／品牌提供）

本報訊

《Summer code：四分之一的秘密》是韓國專門研發女性向遊戲的開發商NCLO自主研發及發行的最新女性向戀愛手遊，全球版已正式上線，台灣玩家已可至Google Play及Apple Store雙平台商店下載遊玩。歡慶全球版上線，遊戲內特別擴大舉辦簽到活動，連續簽到7天將可獲得十連抽機會！

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浪漫愛情與懸疑推理完美結合的劇情

《Summer code：四分之一的秘密》故事描述性格樂觀積極的失憶女主角，在尋找記憶過程中，與四位男主角發生一連串浪漫的動人故事，與其他戀愛模擬遊戲女主角不同，劇情以「尋找記憶」為核心，探索圍繞女主角周邊人事物的推理要素，將為女性向戀愛遊戲經驗豐富的玩家帶來不同的新鮮感。

代入感十足的聽覺與視覺饗宴

《Summer code：四分之一的秘密》特別邀請韓國首屈一指的天才作曲家 「Kim Hyung-Seok」參與製作遊戲OST，讓玩家在遊戲開啟瞬間即沉浸在優美旋律中，遊戲中四名男主角則是邀請超人氣聲優，完美演繹年齡、職業、性格、外貌各異角色的不同魅力：犯罪心理分析師兼教授姜海建由配音員「Shim Kyu Hyuck」擔任、神秘深不可測的男人南智厚由配音員「Shin Beom-sik」擔任、青梅竹馬鄰家哥哥韓瑞原由配音員「Jeong Juwon」擔任、天才駭客鄭亞敏由配音員「Lee Kyung-tae」擔任，充滿魅力的聲音演技，在搭配細膩的遊戲畫面及動態角色呈現下，各種互動與對話更加令人臉紅心跳。

上市特別活動

歡慶全球版本上線，12月20日前參與簽到活動即可獲得豐富的遊戲獎勵。每天簽到可獲得用於抽卡的鑽石鑰匙，連續簽到7天可獲得十連抽的機會，喜愛女性向戀愛遊戲，想揭開《Summer code：四分之一的秘密》背後真相的妳千萬別錯過！想知道更多遊戲介紹與最新消息，請隨時關注官方網站與官方粉絲團瞭解最新詳情！

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