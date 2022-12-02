特企／玉膳坊溫補養生燉湯　寵愛呵護女性

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玉膳坊總經理劉彥平表示，玉膳坊的養生燉湯總共多達10幾種口味，其中加味四物排骨湯、加味八珍雞湯、麗水補氣雞湯、栗子黨蔘雞湯、養氣排骨湯，深受女性消費者的歡迎，養生燉湯源自玉膳坊頂級月子餐以呵護坐月子媽媽頂級規格精神，精心細熬慢燉的溫暖好味道，由專業中醫師與營養師設計調配，嚴選安心好食材、檢驗合格好藥膳，使用來自台灣頂級豬肉「究好豬」，使用綠野農莊的「霸王雞腿」，以及澳洲進口高級牛肉，慢火熬煮，讓藥膳充分發揮精華，而且以冷凍宅配方式配送到府，讓女性朋友不管是寵愛自己，或是照顧家人，只要5分鐘就能輕鬆上桌，吃到料多味美、元氣滿滿的溫補藥膳料理！
另外，劉彥平總經理表示，玉膳坊今年很榮幸獲得金馬獎的青睞，榮獲金馬大會指定合作品牌，與金馬獎聯名推出限量的金馬獎天然草本養生飲頂級禮盒，內含養氣飲、杜仲飲、厚紅豆水三款暢銷養生飲，幫忙碌的現代人調理好氣色，採用純正天然草本熬煮，純素可食，免熬煮、免沖泡，常溫保存，撕開即飲，健康養生不費力，是秋冬送禮送健康的最佳選擇！
專業營養師張珺婷表示，現代女性工作忙碌，經常外食，容易造成營養不均衡的狀況，在食用藥膳料理時，建議調味以少鹽、少油、高纖為原則，在食補的同時，不過度攝取鈉及熱量，避免造成代謝上的負擔。另外針對國人喜愛的藥膳燉湯，建議可以視情況搭配蔬菜，例如深綠色蔬菜、高麗菜、蕈菇類、洋蔥等，提高一餐的膳食纖維，也可增加黃豆製品來增加優良蛋白質攝取量，藉由攝取多樣原型食材，可補充多種維生素、礦物質，讓女性朋友擁有好氣色，好活力！
中醫師陳至奐也提醒大家，雖然藥食同源，但並非人人都適合進補，例如有特殊體質、燥熱體質，或是孕婦、慢性病患者、感冒、身體發炎，建議請教專業醫師再進補，以免身體不適獲得反效果。
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