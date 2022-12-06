中天痛失52頻道！主播盧秀芳吐「關台心聲」：距離變近了
中天YT頻道為回饋粉絲的支持，12月將舉辦一系列《2022超級同學會》會員活動，首場於昨（5）日進行，粉絲與主播面對面交流，度過美好的午後時光。由中天當家主播盧秀芳領軍，帶著周玉琴、林嘉源、鄭亦真、張若妤、賴正鎧、李珮瑄、李家妤、張介凡等多位主播到場，並由主播劉盈秀擔任主持人，活動進行的同時，丹申廣（本名：王又正）也突然現身，讓會員覺得驚喜。
記者侯家瑜/綜合報導
盧秀芳一出場，便以她獨特的方式點名粉絲，讓粉絲覺得熟悉，盧秀芳也特別感謝每一位到場的會員，「大家遠道而來，辛苦了，在《辣晚報》，我最開心的就是一開始的點名。」點名後，她也與會員分享心情，「塞翁失馬焉知非福，其實中天失掉52頻道後，大家可能都覺得可惜，但我可能是一個無可救藥的樂觀主義者，因為在電視時，我們都是被屏蔽的、有隔閡的，現在到網路後，我們距離變近了，不但看到你們的留言，更可以像現在一樣感受到大家的溫度，從關台到現在，是我入行30多年，覺得學習、成長最快的日子，讓我一個老電視人、新聞人，重新歸零，重新回到謙卑的位置。」盧秀芳也強調，中天新聞從來沒有自我膨脹，一直堅持監督的力量，支持言論自由，「我還是希望，有一天我們能重返52台。」
政論節目主持人丹申廣突襲式現身攝影棚，立刻引起粉絲歡呼，他透露處理完節目議題後，便立刻趕來與會員碰面，近年公司轉型網路，丹申廣坦言曾想休息一段時間，「每年到這個時候，總是滿滿的感觸，總覺得我不能把其他人的支持拋棄、丟下，所以就一直很努力的撐到現在，雖然看到很多的失去，不只是舞台，也包含某種程度的影響力，甚至是最實質的收益，中間也失去很多支持中天的朋友。」因為這樣，丹申廣覺得每一個會員都更可貴，一路的相挺與支持，讓他很感動。