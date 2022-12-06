新北市教師「要學童自打巴掌100下」　教團要求解聘

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馮喬蘭說，學校僅啟動校事會議，調查認定打嘴巴和打頭屬於體罰；對於孫師公然施暴、排擠學生行為，認定「屬於適法的管教」，且在學校調查啟動後，孫師一度在班上詢問學生「我有叫你打巴掌的人舉手」、叫學生「回去不要亂講話」，干擾學生的記憶，也經調查屬實，但僅就孫師干擾調查的部分處以申誡一次，其他問題只要接受正向管教輔導即可。
馮喬蘭指出，直到家長自行提告，社會局受理警局通報後，依「不當對待兒少」開罰，且經300位家長連署要求解聘孫師後，學校才在今年12月2日召開教評會，但決議不需解聘孫師。現在地檢署以妨礙幼兒發展罪起訴，再再凸顯學校教評會的認定，有多不合理。
一名家長表示，孫師自去年4月請病假至今，自己的小孩今年編入孫師班級，代課教師教得很好，小孩每天去上學都很快樂，但她相當擔憂，若孫師銷假返校，也許會對小孩造成傷害，家長們都人心惶惶，希望校方解聘不適任教師。
人本及家長們要求新北市教育局依法交由「教師專業審查委員會」接手調查，解聘教師，並追究學校相關人員責任。
新北市教育局特殊教育科長劉美蘭說，校方對孫師已懲處申誡一次，正向管教輔導要等孫師返校才能執行；並提到是教育局主動送社會局依「兒少法」開罰；目前學校教評會的審議結果還未送到教育局，教育局收到後會依法檢視，請學校依照社會局裁處，再召開教評會審查；若孫師銷假返校，校方會避免讓孫師再擔任導師，並加強注意其管教作為。