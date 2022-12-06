疫後國旅市場商機爆發 金獎旅店攜手雙月策略結盟搶客
疫情趨緩，觀光旅宿業搶攻國旅市場不手軟。萬豪國際集團推「心動台灣」優惠方案，新北市傑仕堡有氧酒店與米其林必比登推荐的「雙月」食品聯手，推出「好食成雙」住房專案，自2023年1月5日起為期一個月，專案入住除包含一泊二食，還可獲贈「雙月」招牌熱門商品，享受賓至如歸舒適禮遇，又能品嚐國際認證傳統美味。
記者金武鳯/綜合報導
榮獲優良旅館金獎的傑仕堡有氧酒店，看好疫後爆發的國旅商機，積極佈署，除了與雙月食品策略聯盟，在園區引進雙月餐廳，讓酒店住客可以品嘗到「雙月」招牌養生雞湯，又與路易莎合作在館內大廳開設路易莎咖啡，加上二樓的光焙若蔬食餐廳、丹生炊事鍋物料理，以及超過200種比利時精釀啤酒的布娜飛餐酒館，多樣化異國料理可以滿足饕客挑剔的嘴。
重視ESG企業社會責任的傑仕堡，推出平日限定環「堡」住房專案，不提供一次性備品，凡入住即贈送可愛環保袋。傑仕堡表示，他們以行動鼓勵民眾減少使用塑膠袋，如果酒店能送出6000個環保袋，換算一年可減少約469萬個塑膠袋，等於減少267公噸碳排放。
業者表示，面對日益嚴峻的氣候議題與逐漸枯竭的地球資源，傑仕堡將「環保」視為志業，恪守力行。例如酒店大樓取得「綠建築銀級認證」、客房內設有紅外線動作感測器，取代傳統插卡式更省電。另設置太陽能板與雨水回收系統，停車場設有電動車充電樁，加上全館空調維持26度、使用LED燈泡等，節約能源有一套。
迎接聖誕節，傑仕堡有氧酒店推「歡樂耶誕饗叮噹」住房專案，凡於2023年1月2日前預約享早鳥優惠，每日限量10間，平日入住再加贈美饌餐券200點，住客還可以免費享用頂樓景觀大浴場，飽覽新板特區高樓百萬美景。