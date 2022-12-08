《新瑪奇》改版今登場！「新世代 NEXT」角色成長大優化

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「才能修練」更是本次改版一大優化項目，遊戲將大量提供玩家「才能」所需經驗值，並且大幅減少修練要求次數，讓玩家技能全面提升！其中，最熱門的「神聖技能」、「異神技能」修練所經驗值提高，完成日常任務可獲得的獎勵經驗值大量增加！此外，「生產技能」將改為非必要條件，取消強度要求讓玩家遊玩零壓力！
其他優化項目還包含：「技能升段考試」調整為一日兩次；「大師稱號」條件下調，技能等級達1等、修練經驗值達100即可獲得；「一代宗師挑戰」條件下調，所需的「印章道具」數量減少50%，從20個改為10個，取消對應才能條件，讓玩家更輕鬆完成一代宗師任務；「音樂評價修練項目」提供的最大經驗值上調10倍，並新增「評價項目」，使用「評判印章」不受經驗值上限影響，讓玩家更加彈性的享受音樂系統樂趣！
歡慶大改版，於12月8日到12月30日期間，人氣實況主：西門夜說、貝莉梅、露恰露恰、櫻坂くリこ、阿德利•悠果，將於每周分別開台與粉絲及玩家們一起體驗全新改版，線上同上達指定人數，直播時間有登入的玩家，官方加碼放送「雷諾＆貝伊＆信組合娃娃包包」、「作夢的吃貨兔兔椅子」、「兔子嘴巴口罩」、「蝴蝶結貓咪娃娃飾品」、「秘密森林/冰凍之心/月圓之夜/2022還我漂亮箱子」等獎勵！此外，搭配直播同步舉辦「尋找實況主活動」，於實況主開台期間，實況主將出現在「杜巴頓廣場」，官方將於直播結束前進行大合照，並在官方粉絲團公布，有機會抽到「重生秘藥調酒」、「新瑪奇周邊禮」，以上活動詳情請依官網公告說明為準。