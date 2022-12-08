爸待台積電15年「年薪50萬」！兒抓包說謊：真的這麼窮嗎

《新瑪奇》改版今登場！「新世代 NEXT」角色成長大優化

▲《新瑪奇》新世代NEXT改版今日登場，角色成長超大幅優化、輕鬆飆升等級，迎接全民大師新世代。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新瑪奇》新世代NEXT改版今日登場，角色成長超大幅優化、輕鬆飆升等級，迎接全民大師新世代。（圖／遊戲橘子提供）

記者張勵德/綜合報導

遊戲橘子旗下經典線上遊戲《新瑪奇》今（8）日宣布，迎接遊戲歷年最大改版【新世代 NEXT】，包含「回憶錄」、「才能修練」、「技能升段考試」、「大師稱號」、「一代宗師挑戰」、「音樂＆生活評判修練」、「神聖技能修練」等角色升等相關系統大幅優化！玩家們升級的經驗值和時間將大幅減少，且技能升級條件更簡單，讓玩家們輕鬆練等，迎接全新的《新瑪奇》，在【新世代 NEXT】版本更享受暢遊愛爾琳大陸的快感！

我是廣告 請繼續往下閱讀
《新瑪奇》於12月8日迎接遊戲歷年最大改版【新世代 NEXT】，將針對玩家們目前培育角色、升級練等相關系統進行全面優化。「回憶錄」是遊戲中最重要的新手導引系統，達成任務可獲得裝備、資源等獎勵，本次改版玩家將可一次飆升等級至20,000等！新手及回鍋玩家皆可領取包辦前期冒險的萬能強力武器「布蘿妮武器」；新增獎勵三種背包：「小熊娃娃包」、「沙漠狐狸寶寶娃娃包」、「兔寶寶娃娃包」，可擴充角色道具欄；完成第四本「回憶錄」可加碼獲得「支援用骨龍哨子」，召喚出強力寵物陪玩家一起征戰。

▲《新瑪奇》改版豐富寵物、娃娃支援。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新瑪奇》改版豐富寵物、娃娃支援。（圖／遊戲橘子提供）
「才能修練」更是本次改版一大優化項目，遊戲將大量提供玩家「才能」所需經驗值，並且大幅減少修練要求次數，讓玩家技能全面提升！其中，最熱門的「神聖技能」、「異神技能」修練所經驗值提高，完成日常任務可獲得的獎勵經驗值大量增加！此外，「生產技能」將改為非必要條件，取消強度要求讓玩家遊玩零壓力！

其他優化項目還包含：「技能升段考試」調整為一日兩次；「大師稱號」條件下調，技能等級達1等、修練經驗值達100即可獲得；「一代宗師挑戰」條件下調，所需的「印章道具」數量減少50%，從20個改為10個，取消對應才能條件，讓玩家更輕鬆完成一代宗師任務；「音樂評價修練項目」提供的最大經驗值上調10倍，並新增「評價項目」，使用「評判印章」不受經驗值上限影響，讓玩家更加彈性的享受音樂系統樂趣！

歡慶大改版，於12月8日到12月30日期間，人氣實況主：西門夜說、貝莉梅、露恰露恰、櫻坂くリこ、阿德利•悠果，將於每周分別開台與粉絲及玩家們一起體驗全新改版，線上同上達指定人數，直播時間有登入的玩家，官方加碼放送「雷諾＆貝伊＆信組合娃娃包包」、「作夢的吃貨兔兔椅子」、「兔子嘴巴口罩」、「蝴蝶結貓咪娃娃飾品」、「秘密森林/冰凍之心/月圓之夜/2022還我漂亮箱子」等獎勵！此外，搭配直播同步舉辦「尋找實況主活動」，於實況主開台期間，實況主將出現在「杜巴頓廣場」，官方將於直播結束前進行大合照，並在官方粉絲團公布，有機會抽到「重生秘藥調酒」、「新瑪奇周邊禮」，以上活動詳情請依官網公告說明為準。
 

▲《新瑪奇》實況主活動，陪玩家一起熱鬧炸翻。（圖／遊戲橘子提供）
▲《新瑪奇》實況主活動，陪玩家一起熱鬧炸翻。（圖／遊戲橘子提供）

《天堂M》5週年活動開跑！全新職業雷神降臨　送5倍獎勵

雷神降臨！《天堂M》歡慶5週年　全新職業今開放預先登錄

《天堂M》台版「陣營戰」今開跑　七大職業全新形象公開

《寶可夢朱／紫》銷量飆破任天堂紀錄！3天狂賣1000萬套

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀