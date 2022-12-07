85℃集合慶生了！首賣哆啦A夢蛋糕 吃完還有公仔可收藏
這陣子帶小孩經過85℃蛋糕櫃要小心了！迎接歲末感恩季節，85℃推出最新卡通肖像蛋糕，首次和日本動漫哆啦A夢合作，推出2款6吋、7吋造型蛋糕，以及2款切片蛋糕，明（8）日起在全台門市開賣，不只外觀造型可愛到極點，整模蛋糕盒的內墊高版還能DIY做成撲滿。
記者黃韻文/綜合報導
《哆啦A夢》漫畫出刊至今已超過50年，依然受到大小粉絲喜愛，85℃這次首次和哆啦A夢合作，一口氣推出4款哆啦A夢蛋糕，包括7吋蛋糕650元，是超萌的哆啦A夢捧著草莓蛋糕，蛋糕吃完還能保留7公分高的哆啦A夢公仔收藏；以及6吋蛋糕550元，頭戴竹蜻蜓的哆啦A夢和哆啦美準備起飛，可愛公仔一樣可以留下收藏。兩款蛋糕盒的內墊高板，都可取出DIY變成造型撲滿。
兩款哆啦A夢切片蛋糕都是75元，分別是可食用的哆啦A夢、哆啦美巧克力飾片，都是小孩們最喜愛的水果口味組成。4款蛋糕全台限量9萬5千個，預估將帶進銷售額達1千9百萬元。
看準年末歡聚時節，COLD STONE則是和角落小夥伴合作，推出「嗨！角落小夥伴」冰淇淋蛋糕，蛋糕上方擺上5款人氣口味冰淇淋球，是依據「角落小夥伴」每個角色的代表色（白熊、貓、炸豬排、企鵝、蜥蜴），特製互相呼應的冰淇淋顏色，除了限定外提盒之外，隨盒還附有角落小夥伴旗幟組，售價1680元。