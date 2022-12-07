特企／第十屆海峽青年節　惠台政策促進兩岸發展

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中國大陸全國台企聯會長李政宏也表示：「一個活動能夠連續舉辦10年，而且這十年當中還不斷的擴大規模，實在十分不容易。福州舉辦的海峽年青節樹立了十大品牌，代表兩岸青年年的交流往更好，更深入，更廣泛的方向去發展。我呼籲兩岸青年多利用這一個非常好的平臺，多深入的交流情感彼此互補彼此學習，也呼籲台灣的青年朋友們要關大局民大事民大義，把在大陸的所見所聞告訴台灣的親朋好友。」
國台辦副主任龍明彪表示：「十年來，在各方共同努力下，海峽青年節成為有力促進兩岸青年交流融合的重要平臺，也打照了兩岸青年交流交往交心交融的亮眼品牌。我們更加珍惜台海和平安寧，更加期待兩岸交流恢復正常，兩岸關係和平發展，我們不斷完善促進兩岸交流合作，保障台灣同胞福祉制度和政策措施，持續推進落實台胞同等待遇，讓越來越多的台灣同胞在大陸找到事業舞臺，分享發展機遇，兩岸融合發展成為兩岸同胞共同參與的生動實踐。我們也將一如既往積極支持兩岸青年開展多種形式的交流合作，為台灣青年在大陸學習，就業，創業，生活提供更多支援幫助。」
此屆海峽青年節也同時舉辦海峽鄉創大賽並頒發鄉建鄉創、文化創意、文旅文創等獎項給予參賽的兩岸青年與企業，也突顯中國大陸鼓勵台灣青年把更好的創意與社區營造經驗引進，主辦城市福州市政府每年也都會在著名地標《三坊七巷》舉辦配套活動—兩岸青年文化交流周，今年則以線上美食連線，比如福州半旦vs台灣辦桌文化，福州海蠣煎vs台灣蚵仔煎等多項兩岸著名美食PK，線下以手作DIY各種方式藉以呈現海峽青年節的內容設計活潑化，以更貼近年青人想看的內容與活動讓越來越多台青認識海峽青年節，希望為更多台灣青年提供一個無限創意發揮的舞臺也同時展現兩岸青年人能良好交流交融的成績。