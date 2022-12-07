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特企／第十屆海峽青年節　惠台政策促進兩岸發展

▲第十屆海峽青年節，邱毅：大陸惠台政策讓現實也很豐滿。（圖／品牌提供）
▲第十屆海峽青年節，邱毅：大陸惠台政策讓現實也很豐滿。（圖／品牌提供）

本報訊

繼中國大陸召開20大之後，「海峽青年節」於12月2日在福州盛大舉行，並同步在台北設置分會場，且通過境內外媒體平臺進行直播，350名兩岸各界嘉賓參加了現場活動。

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前立委邱毅與會時表示：「很多台灣年輕人想到大陸發展最大的條件是安居樂業無後顧之憂，我覺得現在大陸中央跟地方的對台政策做得很好，比如針對台胞的公租房政策，台商台青子女就學的問題，都能使台青們沒有了後顧之憂，而且可以安居。許多政策讓原本只抱著來大陸看看走走的台青感受到融合而且能跟大家和諧共處，還能共同發展就決定留下來。就大陸提出惠台政策這部份，會讓台青感受到不止理想是豐滿的，連現實也是豐滿。我每次來參加海峽青年節都能明顯感受到在福州的台青不但在地融入程度很高，而是已經把大陸當成自己的家，就是最好的證明。」

中國大陸全國台企聯會長李政宏也表示：「一個活動能夠連續舉辦10年，而且這十年當中還不斷的擴大規模，實在十分不容易。福州舉辦的海峽年青節樹立了十大品牌，代表兩岸青年年的交流往更好，更深入，更廣泛的方向去發展。我呼籲兩岸青年多利用這一個非常好的平臺，多深入的交流情感彼此互補彼此學習，也呼籲台灣的青年朋友們要關大局民大事民大義，把在大陸的所見所聞告訴台灣的親朋好友。」

國台辦副主任龍明彪表示：「十年來，在各方共同努力下，海峽青年節成為有力促進兩岸青年交流融合的重要平臺，也打照了兩岸青年交流交往交心交融的亮眼品牌。我們更加珍惜台海和平安寧，更加期待兩岸交流恢復正常，兩岸關係和平發展，我們不斷完善促進兩岸交流合作，保障台灣同胞福祉制度和政策措施，持續推進落實台胞同等待遇，讓越來越多的台灣同胞在大陸找到事業舞臺，分享發展機遇，兩岸融合發展成為兩岸同胞共同參與的生動實踐。我們也將一如既往積極支持兩岸青年開展多種形式的交流合作，為台灣青年在大陸學習，就業，創業，生活提供更多支援幫助。」

此屆海峽青年節也同時舉辦海峽鄉創大賽並頒發鄉建鄉創、文化創意、文旅文創等獎項給予參賽的兩岸青年與企業，也突顯中國大陸鼓勵台灣青年把更好的創意與社區營造經驗引進，主辦城市福州市政府每年也都會在著名地標《三坊七巷》舉辦配套活動—兩岸青年文化交流周，今年則以線上美食連線，比如福州半旦vs台灣辦桌文化，福州海蠣煎vs台灣蚵仔煎等多項兩岸著名美食PK，線下以手作DIY各種方式藉以呈現海峽青年節的內容設計活潑化，以更貼近年青人想看的內容與活動讓越來越多台青認識海峽青年節，希望為更多台灣青年提供一個無限創意發揮的舞臺也同時展現兩岸青年人能良好交流交融的成績。

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