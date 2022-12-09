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愛護靈魂之窗  使用寶瑞葉黃素進行「視界工程」

▲網路盛行，每人必有3C產品，長時間使用，易造成靈魂之窗的負擔。（圖／Shutterstock）
▲網路盛行，每人必有3C產品，長時間使用，易造成靈魂之窗的負擔。（圖／Shutterstock）

生活中心/綜合報導

拜科技所賜，數位當道、3C產品使用量極高的年代，加上網路資訊盛行、智慧型手機的誕生，使得目光都離不開螢幕。然而近年來國人開始重視保健，葉黃素成為了現代社會灸手可熱的保健食品。事實上，葉黃素是類胡蘿蔔素的一種，抗氧化力佳，2020年台大醫網期刊（Vol.177）就曾寫過，葉黃素可以帶來一些助益。由於人體無法自行合成葉黃素，需要靠飲食來攝取，大多存在於深綠色蔬菜中，依據國民營養健康調查，有逾8成國人每日蔬果攝取量不足，若要攝取到足夠量的葉黃素營養，不容易達成目標，因此額外補充有其必要。

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然而，好的葉黃素要怎麼挑？民眾先評估自身的飲食習慣來選擇，特別是平常飲食比較不均衡的外食族，不妨優先選擇「複方葉黃素」，主要添加蝦紅素、黃葉素、玉米黃素、花青素、DHA等其他有助於明亮、舒適力與調節力的配方來增加更多的保護力。寶瑞葉黃素推出多種不同的葉黃素配方，讓消費者能依照自己的需求選擇最適合的產品；值得一提的是【寶瑞葉黃素B群+鋅】榮獲國家品牌玉山獎、【寶瑞CNN】與【寶瑞葉黃素B群+鐵】都通過「SNQ國家品質標章」認證，產品品質值得肯定。

▲寶瑞出品的眾多葉黃素，都是經過美國認證，以及依照衛福部規定製作，再添加多項複方，讓人體能輕易吸收，達到補充效果。（圖／品牌提供）
▲寶瑞出品的眾多葉黃素，都是經過美國認證，以及依照衛福部規定製作，再添加多項複方，讓人體能輕易吸收，達到補充效果。（圖／品牌提供）
不論是中老年人或年輕人，都一樣需面對視力的問題，提早注意葉黃素的補充，就可幫助眼睛。論壇就有網友詢問，該如何關心經常加班的女性，回應大多都是「鐵、葉黃素和B群」、家裡人常加班，小孩功課考試多，網友也都力推葉黃素和添加更多的複方。而寶瑞葉黃素不僅來自美國植萃大廠KEMIN公司，經FDA核可GRAS認證，堅持嚴選國際知名專利游離型FloraGLO® 葉黃素，醫師信賴推薦的葉黃素品牌，一次補充多種營養素。「寶瑞CNN」完整專業配方，再添加小米草萃取物、藍莓萃取物、山桑子萃取物等機能性草本精華及優質益生菌協助維持消化道機能，適合3C使用者與上班族者、素食者使用；「寶瑞維他命B群+鋅+葉黃素」適合成長期及熟男期配方，並添加「鋅」，鋅有助於維持能量代謝、維持生殖功能，微粒膠囊劑型，長效維持6-10小時；「寶瑞維他命B群+鐵+葉黃素」補充高劑量維生素B群 (維生素ABCDE+鐵)，鐵有助於紅血球形成、及氧氣輸送，適合女性朋友食用。

▲論壇就有網友詢問，該如何關心經常加班的女性，回應大多都是「鐵、葉黃素和B群」、家裡人常加班，小孩功課考試多，網友也都力推葉黃素和添加更多的複方。（圖／翻攝自Mobile01）
▲論壇就有網友詢問，該如何關心經常加班的女性，回應大多都是「鐵、葉黃素和B群」、家裡人常加班，小孩功課考試多，網友也都力推葉黃素和添加更多的複方。（圖／翻攝自Mobile01）
綜合各大網站對於選購好的葉黃素有4大方向建議，第一「游離型葉黃素」，市售葉黃素營養補充劑分為游離型與酯化型兩種，而游離型葉黃素是透過水解技術去除脂肪酸，可直接被吸收，吸收率比酯化型高出23%；第二「選擇專利廠牌有保障」超額劑量不一定是最好，民眾在購買時多注意產品包裝有無原廠出品的商標圖和專利標籤，目前主要的權威大廠包括：美國FloraGLO®專利金盞花授權、ZeaONE®玉米黃素專利、蝦紅素AstaReal®專利等，挑選以上原廠專利授權的產品相對較有保障。第三「添加蝦紅素更有感」，蝦紅素是近年輔助葉黃素的明星成分，尤其是目前3C使用普遍，長時間的衝擊，蝦紅素有助緩和及調節；第四「葉黃素+玉米黃素黃金比例」，根據美國國家研究院主持之AREDS2實驗，每日補充10mg葉黃素及2mg玉米黃素，組成的5:1或10:2黃金比例能達到幫助提升明亮保護力的實質效果。

國外產品經常可見高劑量30mg的葉黃素，但依照台灣衛福部的規定，每日攝取量為不得超過30mg，以一般保養來說，通常建議每天攝取6~10mg就足夠了。而眼科醫師就提醒，葉黃素吃的多不如吃的久，根據國外研究報告指出，葉黃素至少吃半年以上，才會真正發揮作用。

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