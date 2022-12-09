愛護靈魂之窗  使用寶瑞葉黃素進行「視界工程」

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不論是中老年人或年輕人，都一樣需面對視力的問題，提早注意葉黃素的補充，就可幫助眼睛。論壇就有網友詢問，該如何關心經常加班的女性，回應大多都是「鐵、葉黃素和B群」、家裡人常加班，小孩功課考試多，網友也都力推葉黃素和添加更多的複方。而寶瑞葉黃素不僅來自美國植萃大廠KEMIN公司，經FDA核可GRAS認證，堅持嚴選國際知名專利游離型FloraGLO® 葉黃素，醫師信賴推薦的葉黃素品牌，一次補充多種營養素。「寶瑞CNN」完整專業配方，再添加小米草萃取物、藍莓萃取物、山桑子萃取物等機能性草本精華及優質益生菌協助維持消化道機能，適合3C使用者與上班族者、素食者使用；「寶瑞維他命B群+鋅+葉黃素」適合成長期及熟男期配方，並添加「鋅」，鋅有助於維持能量代謝、維持生殖功能，微粒膠囊劑型，長效維持6-10小時；「寶瑞維他命B群+鐵+葉黃素」補充高劑量維生素B群 (維生素ABCDE+鐵)，鐵有助於紅血球形成、及氧氣輸送，適合女性朋友食用。
綜合各大網站對於選購好的葉黃素有4大方向建議，第一「游離型葉黃素」，市售葉黃素營養補充劑分為游離型與酯化型兩種，而游離型葉黃素是透過水解技術去除脂肪酸，可直接被吸收，吸收率比酯化型高出23%；第二「選擇專利廠牌有保障」超額劑量不一定是最好，民眾在購買時多注意產品包裝有無原廠出品的商標圖和專利標籤，目前主要的權威大廠包括：美國FloraGLO®專利金盞花授權、ZeaONE®玉米黃素專利、蝦紅素AstaReal®專利等，挑選以上原廠專利授權的產品相對較有保障。第三「添加蝦紅素更有感」，蝦紅素是近年輔助葉黃素的明星成分，尤其是目前3C使用普遍，長時間的衝擊，蝦紅素有助緩和及調節；第四「葉黃素+玉米黃素黃金比例」，根據美國國家研究院主持之AREDS2實驗，每日補充10mg葉黃素及2mg玉米黃素，組成的5:1或10:2黃金比例能達到幫助提升明亮保護力的實質效果。
國外產品經常可見高劑量30mg的葉黃素，但依照台灣衛福部的規定，每日攝取量為不得超過30mg，以一般保養來說，通常建議每天攝取6~10mg就足夠了。而眼科醫師就提醒，葉黃素吃的多不如吃的久，根據國外研究報告指出，葉黃素至少吃半年以上，才會真正發揮作用。