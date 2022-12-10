冬天最怕麻油雞！專家曝「烹調2步驟」超毒：完全不敢吃
氣溫越來越低，許多人喜歡吃上一碗熱騰騰的麻油雞來暖胃，不過毒物科護理師譚敦慈卻直言，她最怕看到別人在冬天做麻油雞，因為麻油既不耐高溫，「不能這樣煸薑」，且一開始又是乾式烹調，會增加致癌的風險，建議大家在做料理時還是不要有爆香的動作，避免影響身體健康。
編輯中心/綜合報導
譚敦慈在節目《醫師好辣》中表示，其實油只要一冒煙就會產生有毒物質，因此台灣女性罹患肺癌的機率也偏高，切記開火一定要開抽油煙機，也盡量不要出現「爆香」的動作。
譚敦慈坦言，自己冬天最怕看到別人做麻油雞，「就是先熱鍋，然後油倒下去，然後薑放下去，然後就冒很多煙，然後薑有點焦之後，就把這個雞肉放下去，然後加酒就燒起來，因為這樣子我都不敢吃了」。
譚敦慈指出，第一個顧慮點是麻油不耐高溫，不能夠這樣煸薑，可以用一些耐高溫的苦茶油，第二是只要燒焦、烤焦的食物其實都是致癌物，因此會建議盡量不要乾式的烹調，包含炸、烤等會冒煙的方式，建議加點水以100度濕式方法去烹調，就不會產生有毒物質。
譚敦慈分享，若是真的想爆香提味，可以預先用小火以及多油，將蒜頭或薑慢慢爆香一點起來，接著用罐子裝起來，有油封的作用，下次炒菜時再加進去，就可以達到那個味道。（編輯：賴禹妡）