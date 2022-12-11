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臉部巨大腫瘤遭歧視！他選擇樂觀面對　獲「陽光獎」肯定

臉部巨大腫瘤遭歧視！他選擇樂觀面對　獲「陽光獎」肯定
臉部巨大腫瘤遭歧視！他選擇樂觀面對　獲「陽光獎」肯定

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】為鼓勵顏損及燒傷學子克服逆境努力向學、勇敢追夢，陽光基金會自72年設立「陽光獎助學金」迄今已逾2萬人次受獎；近二年來更增設「陽光獎」鼓勵以正向態度面對生命考驗的陽光青年學子。

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臉部巨大腫瘤壓迫影響平衡　苦練實現和同學打球願望

中國醫藥大學公共衛生學院大一新生的汪庭宇，出生時臉上患有「巨大黑色素痣母斑、併發血管瘤」，臉部的巨大腫瘤壓迫眼睛、鼻子、和耳朵，喪失了右眼視力和右耳聽力，也影響平衡感，加上腫瘤奇癢無比，小時候總抓得滿臉血，令家人心疼不已。小時也因平衡感不佳，常接不到球、被球砸到，庭宇不放棄靠走平衡木苦練半年，歷經無數次跌倒，終實現和同學一起打球的心願。

汪庭宇展現樂觀正向精神獲陽光基金會陽光獎肯定
汪庭宇展現樂觀正向精神獲陽光基金會陽光獎肯定

不畏異樣眼光與惡言　「陽光獎」得主精神喊話　

成長至今庭宇走在路上，仍會遭受他人指指點點、惡言喊「妖怪、鬼」，甚至想對她拍照等無禮行為，即便面對外界眼光與紛擾不斷，以樂觀、正向精神獲頒「陽光獎」的庭宇卻體諒道：「我想他們身邊沒有像我這樣的人，可能他看過我後，去看到像我一樣的人不會再那麼驚訝、無禮。」也勉勵同樣處境的陽光學子：「我們沒有做錯任何事情，不用在乎這些惡言，我選擇樂觀面對，將注意力放在自己更在乎的地方。」未來庭宇希望能累積實力發揮所學、以溫暖正向力量幫助更多的人。

積極正向力量　面對逆境考驗

陽光基金會執行長舒靜嫻感動表示，陽光孩子不僅要經歷艱辛的身心重建歷程、還要面對外在逆境的雙重考驗下，依然積極努力上進、帶給身邊人正向的力量，期盼每個人都能成為孩子們最有力的後盾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56086

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