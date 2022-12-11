臉部巨大腫瘤遭歧視！他選擇樂觀面對　獲「陽光獎」肯定

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉部巨大腫瘤壓迫影響平衡 苦練實現和同學打球願望中國醫藥大學公共衛生學院大一新生的汪庭宇，出生時臉上患有「巨大黑色素痣母斑、併發血管瘤」，臉部的巨大腫瘤壓迫眼睛、鼻子、和耳朵，喪失了右眼視力和右耳聽力，也影響平衡感，加上腫瘤奇癢無比，小時候總抓得滿臉血，令家人心疼不已。小時也因平衡感不佳，常接不到球、被球砸到，庭宇不放棄靠走平衡木苦練半年，歷經無數次跌倒，終實現和同學一起打球的心願。
不畏異樣眼光與惡言 「陽光獎」得主精神喊話成長至今庭宇走在路上，仍會遭受他人指指點點、惡言喊「妖怪、鬼」，甚至想對她拍照等無禮行為，即便面對外界眼光與紛擾不斷，以樂觀、正向精神獲頒「陽光獎」的庭宇卻體諒道：「我想他們身邊沒有像我這樣的人，可能他看過我後，去看到像我一樣的人不會再那麼驚訝、無禮。」也勉勵同樣處境的陽光學子：「我們沒有做錯任何事情，不用在乎這些惡言，我選擇樂觀面對，將注意力放在自己更在乎的地方。」未來庭宇希望能累積實力發揮所學、以溫暖正向力量幫助更多的人。
積極正向力量 面對逆境考驗陽光基金會執行長舒靜嫻感動表示，陽光孩子不僅要經歷艱辛的身心重建歷程、還要面對外在逆境的雙重考驗下，依然積極努力上進、帶給身邊人正向的力量，期盼每個人都能成為孩子們最有力的後盾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56086
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw