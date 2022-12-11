「癌症」不是人生終點　其實是旅途轉捩點

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備孕中卻罹癌 母親夢想破碎正在備孕、期待新生命的林宗熙，等來的不是胚胎成功著床，而是左側卵巢有8公分的巧克力囊腫，需要做手術切除。歷經8小時之久的手術，感受佈滿全身的醫療管路，也多了一道恥骨到肚臍的傷口，生育器官皆已拆除，她知道自己想成為母親的願望，就此落空。副作用讓林宗熙在治療期間痛到無法入眠，時不時因為癌因性疲憊，讓她經常瞬間斷電睡著，面對副作用的態度，她說：「每打完一次化療，我就會告訴自己又升了一個年級，六年級的畢業典禮很快就會到來。當你接受它之後，就會相安無事。」
面對化療不只造成疼痛、疲憊的副作用，還有外貌的改變，當取下遮擋光頭的帽子時，「自尊同時也被取下了。」現在的宗熙笑著說，因為她理解這種感覺，因此在得知自己不能再捐血後，轉而捐出自己的頭髮製作成假髮，讓病友們可以繼續維持原來的樣貌。宗熙認為「癌症，讓我面對再艱困的事情，都能心懷希望、大步向前，因為我知道一切都會過去，總能看見黑暗後的光明。」
健身抗腦癌選手 首位健力三項「起！」雙手緊握，雙腳與肩同寬，聽從兒子的指令，用力舉起手中的槓鈴。因為長期暈眩、頭痛、走路易跌，到醫院檢查，竟然檢查出了腦癌，歷經14小時的手術後，馬上被送進加護病房，一待就是23天，中間還進行2次的CPR急救、氣切。儘管腫瘤已經切除，但腦幹功能還是受到了影響，留下不可逆後遺症。
唐玉珍為了不給兒子添麻煩，在治療期間也努力復健。一開始不相信自己可以舉起槓鈴，到現在唐玉珍甚至參加了健力比賽，獲得了大家的認可，成為台灣首位健力三項選手的腦癌患者，讓她感動表示：「只有改變心態，堅持到最後，才能創造故事，讓人生更精彩，看到更加美好的自己。」
本文摘選自《不只存活，還要樂活：翻轉癌症，抗癌力大躍進》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56073
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