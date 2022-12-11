心導管術後不適感大　奇美醫「舒緩音樂」讓照護省心、患者安心

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心肌梗塞術後照護評估 病人、護理師皆身心俱疲奇美醫學中心護理部督導柯雅婷說明，心肌梗塞發作時，需啟動緊急心導管手術來搶救生命，手術後四小時內，病人需由護理人員止血密切觀察評估，內容包含術後傷口的疼痛、麻痺感、感覺是否異常、溫度、顏色、脈搏等症狀。
但情況危急時刻，病人及家屬沒有足夠時間可接受心導管術後的護理衛教，因此常面臨兩大擔憂，一是術後止血器直接壓迫在動脈傷口上止血，易造成病人肢體疼痛、麻木、發紺等不適感，故病人常忍受術後傷口造成的不適；二為不了解加壓所需等待的時間，故時常不斷按緊急鈴求助護理師，造成病人及護理師雙方的身心疲憊。
30分鐘舒緩音樂「神曲組合」 有助探視溝通、緩解緊張奇美醫學中心護理部3C（心臟內科）加護病房護理長楊濘綺說明，為緩解病人焦慮，並減輕護理負擔。團隊於2022年9月開始，以緩解病人焦慮為改善目標，依評估時間剪輯舒緩音樂，製作15至30分鐘的「神曲組合」，讓病人藉由聆聽音樂放鬆心情與轉移注意力，也讓護理師精準掌握探視時間。
另外，護理師訪視也同步配合音樂的時間提醒，第一個小時（每15分鐘4次）、後續三個小時（30分鐘4次），讓病人知道只要音樂結束，護理師即會主動前來評估術後傷口，並將評估結果告知病人，增加自我照顧掌握度。
轉移注意力 減輕護理壓力、病人更安心楊濘綺提到，經由音樂放鬆病人心情後，追蹤病人反應，均表示在護理師清楚介紹及音樂介入轉移注意力下，可改善心中疑問、舒緩緊張情緒，確實安心許多；護理師也開心表示，在整體照護流程上，可以明顯發現病人術後的焦慮降低不少，且不再頻繁按緊急鈴，減少奔波的次數及時間，還有照護上的壓力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56106
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