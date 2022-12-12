12家美食雙12優惠指南！麥克雞塊買6送6　甜甜圈9元多1盒

我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基聖誕節開賣「酪雪繽紛奶香脆雞」，還推出獨限量驚喜「聖誕驚喜巨大桶」寵客，一次放入冬日必吃的美味「酪雪繽紛奶香脆雞」、「肉桂吉拿棒」，以及敲碗超久總算在台灣首度開賣的「HERSHEY’S濃醇金燦可可蛋撻」。
即日起至12/19，祭出雙12「歲末經濟學，雞省年終狂歡慶」下殺5折起，6大夯品包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、草莓起司冰淇淋大福、玉米濃湯、LAVAZZA熱義式咖啡、百事可樂都「買1送1」；11款個人經濟套餐只要99元～155元，「花生起司雞柳捲＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」才99元。
麥當勞：歡樂送輸入優惠碼！麥克雞塊「買6送6」
即日起至12/20，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿33元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「Y2022」，即享6塊麥克鷄塊或經典美式（冰／熱）或酥嫩鷄翅「買1送1」，人氣最高的麥克雞塊相當於買6送6。提醒贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
漢堡王：12月優惠加碼！最高現省110元 滿額送辣薯球或洋蔥圈
漢堡王「歲末必嗑霸王省」最新5款「買1送1」爽吃3種牛肉堡，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、超人氣起司醬洋蔥圈牛肉堡通通買1送1；銅板價超值選最低49元可吃經典脆雞堡、55元嗑大份洋蔥圈；三層犇牛、重磅培根牛肉等個人超省餐通通100元起；雙人激省餐最便宜150元就開吃。
而且12/12還有加碼優惠，購買華堡、安格斯套餐最高現省110元！官網預訂還能享有「優惠碼」滿額禮，官網消費滿199元，輸入優惠碼「BKSALE」送中份辣薯球；消費滿399元，輸入優惠碼「BK399」送中份洋蔥圈。
TGI FRIDAYS：沙朗牛排「買1送1」
TGI FRIDAYS雙12當天祭出「沙朗牛排買1送1」優惠！到現場出示優惠畫面即享優惠。沙朗牛排一律提供指定七分熟，配菜將固定搭配季節時蔬、薯條；每桌每次至多買二送二；優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排：「肋眼牛排12oz.」買1送1
Texas Roadhouse德州鮮切牛排雙12優惠，限定台中店12/12～12/13連兩天推出「肋眼牛排12oz.買1送1」，記得存下優惠畫面才能到店兌換。優惠配菜限定奶油玉米及鮮製馬鈴薯泥，贈送之品項不含配菜；每桌限兌換一組優惠；贈送之品項需酌收原價之10%服務費。
拿坡里：「2台斤腿排桶」特價349元
全新重磅推出「2台斤腿排桶」，大家分食不用挑部位、整桶都是雞腿排，還是受歡迎的微辣口味。而且祭出約74折優惠、超值價349元（原價468元），即日起至2023/1/3販售，除了雙12、聖誕節，連跨年都還買得到，一路爽吃到明年。提醒大家是拿坡里炸雞專賣店限定才買得到，建議可以撥打電話預訂餐點、或是線上訂餐還可先完成付款，再到店取餐比較節省排隊時間喔。
必勝客：比薩外帶「買大送大」、外送買大送小
即日起至12/16，必勝客也有三重限時特惠，凡點購「比薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠方案或大比薩套餐，免費加贈1.25L可樂一瓶；平日外帶單點12吋大比薩特價只要199元起、9吋小比薩只要149元起，包括煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦、臘腸起司三重奏都可選；而且平日用PK雙饗卡APP點購紙包筆管麵、紙包飯或個人比薩，可享「加1元多一份副食」。
達美樂：外帶大、小披薩通通半價！「優惠碼」享套餐半價
達美樂新品「世界10大起司四喜披薩」到店外帶半價優惠，12吋披薩折後450元、9吋披薩折後300元。至達美樂訂購網頁，輸入限量優惠碼「W10LVPHC4HD」，馬上享有「世界10大起司四喜比薩及蒜香起司球」組合半價優惠。
Mister Donut：任選「7入甜甜圈222元」
Mister Donut耶誕節開賣限定造型甜甜圈，萌臉「可可熊太郎」、「優格熊太郎」、可愛「耶誕樹」，和3款繽紛耶誕波堤甜甜圈。雙12加碼送出神級優惠，即日起至12/15，可享「任選7入甜甜圈222元」好康價格！限選39元指定甜甜圈，也可補差價換購價高商品喔。提醒大家要當場一次領取，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務就不適用囉，（數量有限，售完為止）。
Krispy Kreme：雙12「加9元多一盒」
Krispy Kreme耶誕節打造超萌草莓卡士達「耶誕老公公」、焦糖巧克力「紅鼻子魯道夫」、白巧克力「擁抱小雪人」、經典糖霜「繽紛耶誕樹」來賣萌。12/12雙12購物節適逢9週年紀念日，大方推出「加9元多一盒」歡慶優惠，今（12）日生日當天限定凡購買任一6入／12入禮盒，再加9元就可以獲得一盒6入／12入原味糖霜甜甜圈，單筆限贈一組，數量有限，贈完為止（恕不累贈，或分拆發票參加活動；活動優惠不得合併使用；外送平台不配合此活動）。
星巴克：耶誕數位體驗爽抽買1送1、第2杯半價
星巴克即日起至12/28(三)，進入「HOLIDAY YOUR WAY耶誕數位體驗」活動網頁，把5個不同顏色的杯子變成可愛逗趣的刮刮樂，大家可以自由開刮專屬耶誕優惠，有機會刮中相當於買1送1的「好友分享」或「第2杯半價」等好康，網傳選右下角藍色杯子命中「買1送1」機率最高。今年星巴克耶誕數位體驗遊戲，同樣兌換期間為獲券日＋2天，每日使用時間為11:00-20:00，最後兌換日至12/30(五)，譬如今日完成小遊戲並領券，優惠券發送日期為12/1、有效日期則為12/3。除了大家最愛的買1送1外，還有美味餐點折價、或是飲料搭配糕點折扣優惠等贈禮。
萬波：全品項88折！金萱珍波粉才28元
即日起至12/12加入萬波島嶼紅茶LINE官方會員即可領券並使用，只要在對話框中輸入「優惠券」，就可以獲得好康優惠券，（限量12,000張，每人限領一張）；12/12前於「你訂」線上訂餐自取、單筆消費滿100元以上，使用優惠券即可享有「整單訂單88折」優惠。最便宜的紅茶手搖飲只要22元，人氣招牌「金萱珍波粉」28元爽喝。
初韻：雙12「用吸的湯圓」買1送1
初韻寒冬獨創「用吸的湯圓」，打造「梨花圓圓烏龍」、「紫米圓圓奶綠」2款迷你版湯圓手搖飲，滿足咀嚼控。限定12/12(一)上市這天，下午5點後到初韻全台各門市，出示點讚「初韻 Truewin」臉書粉絲專頁的畫面，即可享有紫米圓圓奶綠及梨花圓圓烏龍「同品項買1送1」優惠，（各店數量有限、要搶要快）。