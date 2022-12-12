皮膚脫屑手不能舉　竟是乾癬性關節炎作祟

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關節紅腫發炎外 「乾癬性關節炎」影響身心健康甚鉅臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科謝佳偉醫師表示，乾癬也俗稱「牛皮癬」，是一種自體免疫系統異常造成皮膚發炎的反應，並不是很多人誤以為的黴菌感染，因此沒有傳染風險。根據統計，大約三成的乾癬患者會在5至8年後會合併出現關節炎的症狀，也就是所謂的「乾癬性關節炎」。
「乾癬性關節炎」是乾癬合併慢性關節炎的疾病，常見的症狀除了皮膚脫屑及關節腫脹變形外，有五成的患者會出現指甲病變。還有一些會影響患者身心健康的合併症。例如當乾癬大面積生長在患者的頭部、臉上或四肢，患者會試圖用衣物去遮掩患處，產生自卑心理，影響社交或工作，甚至引發憂鬱症狀。另外因疾病會造成患者搔癢難耐影響睡眠品質，導致患者然經常要面臨失眠困擾。
治療方式多元 生物製劑精準治療效果明顯謝佳偉醫師說明，目前乾癬性關節炎依據不同的影響部位分成中軸骨以及周邊關節兩大類，其中中軸骨的症狀以下背痛為主，主要以非類固醇消炎止痛藥治療；若發生在周邊關節因破壞力較強，除了使用疾病修飾藥物以外，也會使用免疫抑制劑控制發炎細胞，避免持續攻擊關節。倘若上述治療方式效果不明顯，或疾病發炎指標沒有緩解，目前健保也有條件給付生物製劑或是小分子標靶藥物，都能讓患者獲得更好的治療效果。
與醫師充分討論治療方式 懷孕生子非夢事謝佳偉醫師提醒，乾癬性關節炎的患者因長期受病情影響生活及工作，甚至不敢結婚或懷孕，目前已有生物製劑可以適合懷孕期間以及哺乳階段的女性患者使用，只要提早和主治醫師充分討論，選擇適合的治療方式，還是有機會一圓生子夢，並且找回正常的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56133
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