中醫「扶正祛邪」擊退癌細胞　醫籲「1念頭」很重要

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中醫治療客製化 朝身心和諧邁進台北市聯合醫院林森中醫昆明院區院長許中華指出，中醫對疾病的治療策略是客製化，不同的病人就有不同的體質、生活型態、環境因素等，中醫藉由不同的調理方式，讓病人的身心達到平衡，即是廣義的扶正概念，不只是吃中藥，而是讓身心都達到和諧，進而達到治病的目的。
中西醫聯手 治療效果更加乘以癌症為例，癌細胞是由正常細胞演化而來，罹癌代表身體已經超出負荷，氣虛而缺乏正氣，使邪氣有機可乘。中醫的扶正理論能作為癌症治療的基本概念，與西醫療法產生加成作用。許中華院長說明，西醫治療善於驅邪（攻），中醫則在扶正（守），調節人體陰陽，使臟腑、氣血、經絡恢復平衡，幫助病人有好體質去對抗癌症，也減少病人放、化療後的中毒反應、增強西醫治療的敏感度。扶正的中藥能加強免疫調節，補化療後之陰虛，因此得以預防復發和轉移，讓生命的品質更好。
克服癌症 心靈健康也很重要除了藥方之外，袪除心靈的無形癌，也是扶正的一種。許中華院長強調，最好的醫藥是關懷，療法應為身、心、靈的全方位治療。療程就像爬山，結伴同行、請教爬過山的人會好更快，就算成功者只有1％也無妨，「去變成那1％的人！」
「和平相處，各安其位」，許中華院長勉勵大家，別把癌症當敵人，癌細胞不過就是學壞的孩子，保持靜心、安心、寬心、放心，終能成功克服。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56070
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