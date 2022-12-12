馳加汽車推活動，服務中心購買米其林輪胎可優惠價享一年期免
隨著疫情逐漸趨緩以及歲末年終的時節到來，相信許多車主們都已為全家人安排好歡聚出遊的充實行程，然而隨著車流量增加，道路交通狀況亦隨之增多，旅途中往往可能發生預期之外的突發事件，如不慎與他人擦撞或愛車拋錨顧路等窘境，這時候愛車後續該如何去到可修復地點，將會是最令車主們擔憂的一環，而關於這一點馳加已經為您準備好了！馳加除了可以替您的愛車進行行前保養與更換新胎外，同時也為您承載幸福的移動旅程處處貼心著想，車主們只要在限定期間來到馳加換購新胎，並以優惠價加購道路救援券，即可獲得乙次免費道路救援服務，除了在出遊前先替愛車換裝新胎確保行車安全外，更陪伴您的旅程一路暢行無後顧之憂。
2GameSome - 有車賞
車主自即日起至2023年2月28日止，只要在全省馳加門市指定購買安裝任一組米其林輪胎，即可以優惠價NT$199元加購乙次一年期10公里的免費道路救援券。當旅途中愛車發生任何狀況而無法繼續行駛時，持有馳加道路救援券的車主無論在何時何處，只要聯繫道路救援第一品牌 – 全鋒道路救援，則提供24小時全年無休的全載拖吊車前往您的所在地進行救援，透過最公開且具保障的管道將您的愛車拖吊至指定地點，給予愛車最高規且安心的移動服務。新年旅遊就靠馳加保護您的愛車及把關您的行車安全，讓馳加加倍守護全家人的幸福！