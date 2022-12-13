深夜進食小心變胖！哈佛研究：減肥第一步從「戒除宵夜」開始

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根據外媒HealthDay報導，哈佛醫學院教授兼研究作者法蘭克（Frank Scheer）表示，當用餐時間比平日延後四個小時，人體所燃燒的卡路里就會減少，導致食慾大增，從而導致體重增加。若人們早點吃晚餐，確實對控制體重有所幫助。
研究團隊找來16名超重或肥胖的成年人，每人每天在固定的用餐時間，吃同樣的飲食，並保持固定的睡眠時間。參與者被分為兩組，早吃飯組需要在每日早上9點、下午1點及5點進食，晚吃飯組需要在每日下午1點、5點及晚上9點進食。參與者需要提供血液和脂肪組織樣本、測量體溫和卡路里消耗。
▲ 晚吃飯會直接影響調節食慾的激素，讓你在夜晚感覺更餓。（示意圖／Unsplash）
研究表明，晚吃飯會直接影響調節食慾的「瘦素」（Leptin）。瘦素是提醒人體停止進食的激素，若瘦素水平下降，這會讓你在夜晚感覺更飢餓、更想吃東西，燃燒的卡路里更少，脂肪組織也會發生變化。研究人員發現，當參與者將晚餐時間延後四個小時後，瘦素驟降了16%，這會直接影響參與者的體重，肥胖風險大增。
美國紐約的肥胖醫學專家艾榮醫生（Dr. Louis Aronne）指出，「什麽時候吃飯」對控制體重來説至關重要。許多晚吃飯的人，早餐吃得很少，甚至有些人根本不吃早餐。而早晨缺乏飢餓感的原因，可能是前一晚吃得太多了。這項研究表明，深夜進食會使人們的新陳代謝變慢，使肥胖人士更難減肥。透過吃豐盛的早餐和午餐，減少夜晚的食慾，對想控制體重的人有所幫助。
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