養寵物的人比較快樂？瑞士研究：「和寵物相處」可刺激腦部活動提升幸福感

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許多人喜歡養寵物來陪伴，其中狗佔了主要的比例。近年來隨著人口結構和生活型態改變，及疫情肆虐、人際關係疏離等因素影響下，興起一股寵物飼養風潮。根據行政院農委會統計，2017年台灣人飼養的家犬總數超過177萬隻、家貓總數73萬多隻，可見得大家有多愛狗。根據外媒HealthDay報導， 瑞士巴塞爾大學（University of Basel）一項研究發現，比起撫摸毛絨玩具，當人們撫摸寵物時，大腦前額葉皮層的活動水平更高，這被證實有助於人們調節情緒、處理社交和情感互動。
▲ 許多人喜歡養寵物來陪伴，其中狗佔了主要的比例。（示意圖／Pixabay）
研究人員找來19名健康的成年人，並使用紅外線神經成像技術，以測量參與者的大腦活動情況。參與者被允許和一隻狗自由互動，可以貼近狗狗、撫摸它的腦袋。接著，研究人員找來一隻毛絨玩偶，將玩偶的肚子填滿熱水，模仿狗狗的溫度和體重，接著再讓參與者撫摸毛絨玩偶。研究表明，當參與者與真正的狗狗互動時，他們的前額葉大腦活動更加活躍。當參與者撫摸狗狗時，大腦活動更是達到了巔峰，而撫摸毛絨玩偶並不會產生相似的大腦活動。
研究作者馬蒂（Rahel Marti）表示，隨著參與者與狗狗的互動逐漸增加，大腦前額葉活動呈上升趨勢，這表明人與寵物之間的互動，有助於放鬆、調節情緒，是人們感到愉悅和滿足。這項研究未來有助於改進現有的臨床治療手段，可能適用於針對情感缺陷患者的心理治療。
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