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「重新創想醫藥未來」　諾華榮獲國家新創獎

「重新創想醫藥未來」　諾華榮獲國家新創獎
「重新創想醫藥未來」　諾華榮獲國家新創獎

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】第19屆國家新創獎於12月3日舉辦頒獎典禮，該獎項作為國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標獎項，看見驅動產業併發前進的創新力量、更看見以創新科技帶動產業翻轉的新格局！諾華之創新治療獲得「國際新創」生技製藥與精準醫療類之「國家新創獎」。

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國家新創獎評審團總召集人楊泮池院士強調：「得獎團隊展現了創新、應用和臨床價值，而病人端能使用到才真正有意義」。

台灣諾華總裁麥芳蘭表示，諾華公司的宗旨為「重新創想醫藥未來」以改善和延長人們的生命。國家新創獎代表了台灣對醫療創新的佈局，對諾華而言，我們除了研發創新藥物，還需藉由與醫療生態系的全方位合作，以及持續增進用藥的可近性，方能扭轉患者的人生。

台灣諾華獲第19屆「國家新創獎」，由台灣諾華總裁麥芳蘭(左三)帶領團隊同仁接受頒獎後合影
台灣諾華獲第19屆「國家新創獎」，由台灣諾華總裁麥芳蘭(左三)帶領團隊同仁接受頒獎後合影
▲台灣諾華獲第19屆「國家新創獎」，由台灣諾華總裁麥芳蘭(左三)帶領團隊同仁接受頒獎後合影

醫界治療重要里程碑－神經內分泌瘤最新療法

神經內分泌腫瘤相較於肝癌與肺癌較不常見，且因為其徵狀常與其他疾病相似，往往造成診斷上的挑戰。傳統上對於神經內分泌腫瘤的治療多以體抑素、口服標靶藥物與化療為主，不過當療效不佳時可選擇的治療藥物並不多。諾華研發之最新療法為術後復發、多處轉移或其他療效不彰的神經內分泌腫瘤患者提供安全、有效並幫助緩解症狀、停止或延緩腫瘤進展和提高總生存率的新選擇，不僅嘉惠病人、提供醫師更新一代的治療選擇，更是神經內分泌腫瘤治療重要里程碑。

台灣諾華持續提升醫療品質　守護台灣全民健康而努力

由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦的「國家新創獎」，於民國92年創立迄今19年，該獎項的核心精神在於實踐科研創新應用與價值，串聯跨域、跨界創新合作與共榮發展，加速科研與產業、市場、資金、國際連結。它是台灣學術研究單位、生技公司及醫院在生技研發能量與創新力表現的指標性競賽，每年匯聚產、學、研、醫界超過1,500位創新人物代表參與，亦為台灣新創連結全球資本最具規模的平台，對獲獎之國際企業而言是代表其深耕台灣，攜手在地研發與合作！獲獎團隊受政府與業界高度關注，也提升國內外合作及投資機會。本次諾華之創新治療獲得「國際新創」生技製藥與精準醫療類之「國家新創獎」，深受政府與國內外業界的重視與肯定，未來將持續研發創新醫療技術，統合各界資源，造福更多病人。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56137

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