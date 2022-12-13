「重新創想醫藥未來」　諾華榮獲國家新創獎

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台灣諾華總裁麥芳蘭表示，諾華公司的宗旨為「重新創想醫藥未來」以改善和延長人們的生命。國家新創獎代表了台灣對醫療創新的佈局，對諾華而言，我們除了研發創新藥物，還需藉由與醫療生態系的全方位合作，以及持續增進用藥的可近性，方能扭轉患者的人生。
▲台灣諾華獲第19屆「國家新創獎」，由台灣諾華總裁麥芳蘭(左三)帶領團隊同仁接受頒獎後合影
醫界治療重要里程碑－神經內分泌瘤最新療法神經內分泌腫瘤相較於肝癌與肺癌較不常見，且因為其徵狀常與其他疾病相似，往往造成診斷上的挑戰。傳統上對於神經內分泌腫瘤的治療多以體抑素、口服標靶藥物與化療為主，不過當療效不佳時可選擇的治療藥物並不多。諾華研發之最新療法為術後復發、多處轉移或其他療效不彰的神經內分泌腫瘤患者提供安全、有效並幫助緩解症狀、停止或延緩腫瘤進展和提高總生存率的新選擇，不僅嘉惠病人、提供醫師更新一代的治療選擇，更是神經內分泌腫瘤治療重要里程碑。
台灣諾華持續提升醫療品質 守護台灣全民健康而努力由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦的「國家新創獎」，於民國92年創立迄今19年，該獎項的核心精神在於實踐科研創新應用與價值，串聯跨域、跨界創新合作與共榮發展，加速科研與產業、市場、資金、國際連結。它是台灣學術研究單位、生技公司及醫院在生技研發能量與創新力表現的指標性競賽，每年匯聚產、學、研、醫界超過1,500位創新人物代表參與，亦為台灣新創連結全球資本最具規模的平台，對獲獎之國際企業而言是代表其深耕台灣，攜手在地研發與合作！獲獎團隊受政府與業界高度關注，也提升國內外合作及投資機會。本次諾華之創新治療獲得「國際新創」生技製藥與精準醫療類之「國家新創獎」，深受政府與國內外業界的重視與肯定，未來將持續研發創新醫療技術，統合各界資源，造福更多病人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56137
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