「剩半年可活」　七旬婦晚期胰臟癌藉二合一化療突破魔咒

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難診斷、確診多晚期 年長、共病多限制胰臟癌治療胰臟癌並非在十大好發癌症之列，卻因初期幾乎無症狀、難診斷，多數患者等到腹痛久治不癒、腹水時才就醫，8成以上患者確診時已是晚期！且胰臟癌惡化快速，晚期患者存活中位數僅1年，整體平均五年存活率低於5%，因此被稱為「癌王」。饒坤銘醫師指出，目前胰臟癌的治療方式仍以手術與化療為主，因尚未找出相對顯著的基因標記，因此不如肺癌、乳癌等有標靶藥、免疫療法可使用，若癌症發生轉移、無法手術者，就只能依賴化學治療。
晚期胰臟癌常見腹水、腸阻塞，造成食慾低落、體力變差; 或是有黃疸發生，表示肝臟代謝功能不佳。饒坤銘醫師表示，由於患者年紀普遍落在60至70歲，常有高血壓、糖尿病等共病、免疫力相較一般人差，這些都會造成治療的限制。
組合化療延長存活期 年長者仍可以二合一藥物治療近年來化療的藥物變多，饒坤銘醫師說明，現今以「組合化療」為主，意即合併使用兩種以上的化療藥物來提升治療成效；現有的組合化療包含國際常見的二合一、台灣研發的三合一、國際常見的四合一等，均能延長整體存活時間及無疾病惡化存活期，「當然藥物組合多、效果較好，但同樣的副作用也會多」。因多數患者確診時已為晚期，身體狀況可能不好，因此不太適用副作用強烈的藥物。饒坤銘醫師說道，在選擇藥物時，會考慮到患者年紀、體力、身體狀況等，針對年長、共病多、體力差患者，臨床上仍是以二合一組合為主流，以控制患者病情為主要治療目標，「例如這位劉奶奶就是透過二合一的組合化療來控制疾病。」
對晚期胰臟癌患者而言，反覆進出醫院、住院、接受治療，加上年紀大、體力差、腫瘤帶來疼痛的各種折磨，都會消磨生存意志。因為胰臟癌惡化機率高，第一線治療至為關鍵，饒坤銘醫師強調，第一線就盡量將病情控制住，不然惡化也會影響到患者的治療意願。
積極治療提升生活品質 二合一化療減少留院時間饒坤銘醫師坦言，「胰臟癌疾病本身比藥物帶來的副作用還恐怖」，因疾病帶來的不適已非常強烈，因此在治療上，會盡量讓患者感到舒服；例如，二合一化療組合不需住院施打，門診單次約1個半小時可完成，回家後不必額外服藥，能提升患者生活品質、掌握自己的人生。饒坤銘醫師也強調，每個人對於化療反應不相同，也並非每個人都會落髮、貧血、疲倦、噁心等，患者千萬不要因為怕副作用而拒絕治療。
雖與過往相比，胰臟癌治療算小有進步，然而目前仍有其瓶頸，例如因無明確的篩檢方式、且早期症狀不明顯，導致確診時多為晚期，患者的身體狀況及體力將影響治療選擇等，目前也沒有合適的標靶藥物或免疫藥物可使用；不過他也表示，目前胰臟癌的組合化療藥物仍有不錯的成效，患者應該積極與醫療團隊討論適合的治療組合，患者只要盡可能延長壽命，都很有可能等到新藥問世。他也提醒民眾要保持良好生活習慣，若遇到持續上腹疼痛，甚至後背痛，且挺直腰背更加疼痛時，一定要找專科醫師就診檢查，即便確診胰臟癌也千萬不要放棄，只要治療就會有希望！
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56037
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