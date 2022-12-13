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寶寶身上長出「小珍珠」會傳染！　兒科醫生教你該怎麼做

寶寶身上長出「小珍珠」會傳染！　兒科醫生教你該怎麼做
寶寶身上長出「小珍珠」會傳染！　兒科醫生教你該怎麼做

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家長發現寶寶身上出現像小珍珠的丘疹，原本以為沒什麼，結果卻越長越多，經兒科醫師檢查發現原來是「傳染性軟疣」！

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卓越皮膚科兒科聯合診所院長顏俊宇醫師《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》發文分享，最近門診出現不少患有「傳染性軟疣」的小朋友，身體長出有典型珍珠般光澤的圓形丘疹，中央有臍窩狀凹陷，不少家長剛開始看到出現一、兩顆都會不以為意，殊不知卻越長越多，甚至還傳染給其他人。

雖然根據研究顯示，傳染性軟疣平均在一年內會自行改善，可以再觀察，但很多家庭是從一個小孩先開始發病，後來傳染給其他兄弟姊妹、甚至傳給學校同學，變得一發不可收拾，尤其兒童不會控制自己的手亂抓，因此造成自己身體越長越多的擴散感染（autoinoculation)。

顏俊宇表示，一般他會建議家長做「液態氮冷凍治療」，並在顆數少的時候及早治療，否則當擴散時全身多處需忍受刺痛之苦，會讓小孩更加崩潰。

傳染性軟疣病毒成因

由傳染性軟疣病毒（molluscum contagiosum virus, MCV）感染所引起，可致病於人體全身皮膚與黏膜，但手掌腳掌較少見。

傳染性軟疣病毒傳染方式

藉由皮膚接觸和性行為感染，或是碰到被污染的物品如毛巾、地毯，搔抓病灶也會擴散自體傳染。

傳染性軟疣病毒感染對象

常見於1至12歲學齡前到國小的兒童，且常游泳及有濕疹的小孩風險較高。

丘疹型態

感染部位表皮細胞增生會形成直徑約2-8mm，珍珠般光澤的圓形丘疹，中央會呈現典型的臍窩狀凹陷並含有起司樣的栓塞物。通常沒有其他症狀，少數者會出現紅癢。

病程

通常潛伏2至6週發病，免疫力正常者於2到24個月後可自行消失，平均1年，但免疫力低下者丘疹會不斷增加。

治療方式

一般建議是先觀察，如持續擴散或有搔癢，擔心會越來越嚴重，建議以「液態氮冷凍治療」或其他治療方式如刮除治療、電燒、雷射、外用水楊酸及三氯醋酸等角質溶解劑，或外用imiquimod免疫調節劑，需依照治療醫師建議接受治療。

照護重點

1.  避免抓破或摩擦丘疹，可以防水膠布隔絕病灶，以免擴散；如有搔癢紅疹，可考慮擦類固醇藥膏。

 

預防方式

勤洗手；避免共用物品如毛巾。

 

本文經 顏俊宇醫師 臉書粉專《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師》授權報導

 

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