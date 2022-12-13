男生必看「養精」5NG行為、6救精行動！生小孩的成功之道

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黃軒說明，男生精蟲減少的現象是由於生活環境、行為和飲食習慣的因素所導致，現代男人經常接觸到各種化學物質，其中有許多成分會影響到生殖器官。
在此，黃軒提醒男士們只要改善「5個殺精行為」並執行「6個救精行動」，就可以使精蟲保持活躍，增加成功受孕的機會：
「5種殺精行為」
1.煙酒
煙含有尼古丁及多種化學致癌物質，不但使精子數量降低、品質下降，也可能會提高精蟲異常的比例；而過量酒精會導致男性荷爾蒙分泌失衡、毒殺體內精蟲數量、也增加精子畸形甚至死亡的可能，恐提高不孕機率。
2.塑化劑
現代人的生活環境中充斥各類塑膠製品，若日常使用不當、或使用品質不良有塑化劑，更容易溶出塑膠化學物質。
根據研究文獻顯示，長期接觸含塑化劑的日常用品將會對精子健康造成傷害、影響精蟲生成數量；如家中小男孩經常咬食品質不佳的塑膠玩具，會影響男孩日後的睪固酮生成，進而影響未來生殖能力。
3.藥物
有些藥物會對生殖能力造成影響，常見的如化療藥物、抗憂鬱藥物、痛風治療用藥、鎮定劑、降血壓藥，如果有計劃生育，一定要與醫師討論是否需換藥或停藥。
4.高溫
男生所使用的日常用品如筆記電腦、緊身褲（緊貼內褲），或一些日常行為，如愛泡溫泉、泡熱水澡等，會使陰囊溫度增加、不利精子生成，進而影響精子數量。
5.騎單車
根據研究指出，經常騎單車者的精蟲濃度比不騎車者少，研究人員認為有可能是騎單車會增加陰囊高溫與壓力，造成精子生成減少。
「6種救精行動」
1.不抽煙
想要有小孩或後代傳承的男生，必定要戒菸，才會容易使另一半受孕。
2.少喝酒
專家建議，計劃有孩子的前一兩個月最好不要喝超過一杯啤酒。
3.慎選藥物
避免使用會影響精子質量的荷爾蒙藥物，如雌激素、孕激素及丙酸睪丸酮，這些藥物會抑制腦下垂體，促性腺荷爾蒙的分泌，進而抑制睪丸的生精功能。
4.避免睪丸高溫
洗澡時應該避免過熱的水並減少泡熱澡的行為、避免將電腦放在膝蓋上、也要避免穿緊身褲或緊身內褲。
5.多運動
根據美國哈佛大學的研究顯示，男性每週運動超過7小時、每天至少運動1小時，精蟲濃度比每周運動不到1小時的男性高約50%，除了騎單車之外，其他的規律運動都有助於增加精子濃度和提高受孕機率，。
6.減肥和禁慾
太胖不利於精子生存，根據研究發現，當體重指數（BMI）超過25時，精子濃度也會下降26％，建議肥胖的男生趕快運動瘦身。
另外，世界衛生組織（WHO）建議，男生禁慾2-7天，就可以「養精蓄銳」出最佳的精蟲品質。不過禁慾不是要完全禁掉性慾，而是「適當的養兵休戰」，指在適當時機、氣氛很好之下「一氣呵成」。
本文經 重症醫療醫師黃軒 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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