為何有人胖的健康、有人胖出病？陽明交大發現關鍵因子

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過去科學界認為口型蛋白只是一個與遺傳血液病相關的膜蛋白，但陽明交大研究團隊在細胞與動物系列研究中證實，口型蛋白會透過細胞內ERK訊息傳遞路徑調控脂肪的分化，並影響細胞吸收脂肪酸的能力，不僅會加速脂肪細胞肥大，還會誘發代謝症候群的異常現象。
該研究由陽明交大校長林奇宏、腫瘤惡化卓越研究中心助理研究員董建億、吳韶芩等人共同完成，已發表於今年的Nature期刊下的Nature Communications。
吳韶芩在生醫光電所求學期間，於細胞實驗中觀察到口型蛋白高度表達於分化後的脂肪細胞上，並且座落於脂滴表面及細胞膜。降低口型蛋白的表現量，可觀察到細胞內部脂質的堆積與分化明顯被抑制；高表達的口型蛋白則會加速細胞內部脂滴間的融合並促進細胞攝取脂肪酸的能力。
陽明交大團隊在動物實驗中，以高熱量飲食餵食老鼠20個星期，比較一般野生型老鼠以及具有過量表現口型蛋白的基因轉殖鼠（STOM transgenic mice）後發現，能夠轉錄出口型蛋白的基因轉殖鼠，在個體體重或脂肪組織的重量上皆明顯高於一般老鼠，亦可誘發胰島素阻抗、肝功能異常等新陳代謝症狀。但有趣的是，只要飲食正常，老鼠的體重與健康狀況就與一般正常無異。
吳韶芩解釋，當攝取過量熱量時，身體可以用增加脂肪細胞的數量與大小兩種方式儲存脂肪。當身體選擇以增加脂肪細胞數量的方式增加脂肪的囤積能力，維持了脂肪細胞的正常功能，被認為是較為健康的肥胖。
但若脂肪細胞以撐大細胞的方式增胖，過量脂肪囤積在細胞內將會大大增加細胞功能障礙的機率，失去正常儲存功能，游離的脂肪酸將會被各組織所吸收，進而影響各器官正常功能誘發疾病的發生。實驗發現了過量的口型蛋白，會促進脂肪攝取脂肪酸的能力，大大加速細胞肥大病態的進程。
陽明交大表示，有些人即使肥胖、體脂高，但沒有發生新陳代謝疾病，有些則疾病纏身。肥胖誘發代謝症狀可能與脂肪細胞在分化及脂肪吸收的調控差異有關。該研究對於口型蛋白在預防醫學的健康風險評估及藥物開發應用上開啟了一個新的方向。
國防醫學院生物及解剖學研究所教授兼科主任及所長徐佳福認為，本篇研究顯示口型蛋白與脂肪細胞內油滴（lipid droplet）的形成有關，屬於一種胞器的融合。口型蛋白扮演重要角色，並且和脂肪代謝有關。這個發現出乎意料之外，不但在學術上增加對口型蛋白生理功能的瞭解，並且提供肥胖症在脂肪堆積的機轉與成因，將來有可能成為治療肥胖症的標靶。