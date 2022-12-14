特企／神祕倒數！《Redemptoin Reapers》預計2023上市

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突然出現在世上的異形軍團「莫斯」、以壓倒性的恐怖及力量、蹂躪目光所及之生靈，毀滅了人們的家園。當人們被絕望所吞噬，有那麼一隊民間的武裝集團，站出來與莫斯對抗。「灰鷹旅團」以傭兵事業為生計的他們，擅長使用狡猾的奇襲戰術，在劣勢的對戰中，也能以少數戰力面對強大的莫斯。嘲諷的是，曾經被人們戲稱為「忘恩負義的死神」，並為人所唾棄的他們，在莫斯的侵略越來越猖狂時代，卻成為了對抗莫斯的唯一希望。
二、遊戲體驗
「Redemptoin Reapers」是將加入了頹廢主義元素美術為特色的黑暗奇幻風SLG。作品當中描繪了與絕對恐懼的莫斯軍團對抗的「灰鷹旅團」的死鬥的物語。面對緊迫而來莫斯軍團所帶來的壓倒性的威脅和絕望，玩家可以透過角色組合與戰術上細緻的配合，體驗並實現以少對多的緊張戰役。遊戲主線的對戰、對話、劇情，將以全語音的方式呈現給各位玩家。
三、演出聲優
大塚明夫、甲斐田裕子、玄田哲章、小山力也、武内駿輔、津田健次郎、福山潤、水樹奈々、三宅健太、安元洋貴
四、商品概要
作品名稱 Redemption Reapers
對應主機 PS4、Nintendo Switch、Steam（Windows）
語言 日本語、英語、法語、德語、西班牙語、韓語、中文（繁體字）、中文（簡體字）、義大利語、葡萄牙語（巴西）、俄羅斯語
語音 日語、英語
類別 模擬遊戲RPG
價格 未定
遊玩人數 1人
預告網站 https://rreapers.com/
官方Twitter https://twitter.com/BinaryHaze_JP
開發商 Adglobe Inc.
第一彈預告片：https://youtu.be/IrmEcH00M8o。