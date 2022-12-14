特企／《幻塔》釋出最新擬態「星寰」　公開PV及詳細情報

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「守望這座城市，如果有可能的話，守望這座城市的每一個人……」星寰是麥德琳基金會的現任理事長，也是被麥德琳女士視為最親近的人。星寰看似淡漠，但每當基金會遇到困難波折時，她的冷靜分析與穩重的表現總是讓人感到格外安心。就算是剛接受任命而陷入流言蜚語的那段時間，都不曾見過星寰堅定的表情有絲毫被影響或改變。不知不覺中，大家早已認可星寰，她總是以麥德琳女士的遺志為意志，背負著她的理想堅定的走在軌道上。或者不妨說，她正是麥德琳女士所點亮的那盞提燈，又或是蠟燭。從不曾改變地將女士的光芒傳遞給大家。
星寰同時也是鏡都兒童福利院的特別顧問。只有在跟孩子們相處時，她才會流露出與平時截然不同的一面。面對孩子的星寰，是一位笑容親切，會為大家準備小點心並演奏小提琴的溫柔“大姐姐”。有的時候，星寰看起來很落寞。當她低聲禱告時，她清晨薄霧般的眼神會掠過一絲落寞，卻很快的像日出後的露水般消散。與大家相處時總顯強大可靠的她，她的這份落寞，卻無人能夠觸及。
低調的星寰平時很少在大眾前露面，但她一直都在默默地凝視著鏡都及維拉的各個角落。她不喜歡接觸世間瑣事，但當事態嚴重尤其鏡都居民的安全收到威脅時，她必定出面相助。鮮少有人能看到宛如星體般熱烈璀璨的星寰。她曾親自救援前往沙漠考察的科研小隊，被徹底激怒的她帶著燃燒般的氣勢，憑一己之力擊退攻擊小隊的灰域體。而這也更確定了，星寰誓言要保護大家的那句承諾，絕非只是空口白話！
星寰的專屬武器晚禱是SSR級別的物理屬性防禦武器，由麥德琳基金會所特製，如手臂般靈活的機動性讓星寰在戰鬥時能將其操控自如，危急時也會並發出無窮威力，讓星寰在戰鬥中能更輕鬆將敵人擊退！營運團隊也預告將從12月22日開啟星寰意志訂購活動。
全新擬態角色—星寰PV：https://youtu.be/MYlXGX6tIEc
星寰通訊影片：https://youtu.be/vlvUP3a3sbo。