醉後失身！《美麗》女星滾床單　奪走陳文山第一次

台視八點檔《美麗人生 壯志高飛》出現新配對，林可唯、陳文山在戲裡酒喝多了，隔天在摩鐵醒來，陳文山發現自己酒後誤事而懊惱不已，林可唯一臉嬌羞。林可唯劇中用床單包裹身體，小露性感香肩，皮膚吹彈可破，床單裡防護措施也沒少，穿了2件小可愛和2件安全褲。她表示本身很認真吃膠原蛋白，「應該是因為這樣，皮膚看起來又白又透又滑。」
記者羅凌筠/綜合報導
陳文山透露從影30多年，是第一次演繹床戲，劇中由於太過懊惱與驚恐，當場「石化」以手撐著頭，上演經典藝術作品「沉思者」動作，臉部肌肉全皺在一起，模樣逗趣。林可唯表示：「跟山哥拍戲很放心，他的聲音太有張力了，我經常會嘴角失守，真的需要一點功力，才不會笑場。但這也是在劇組工作最開心的事，對手都是資深且認真的演員，拍攝起來很有默契。」
其實兩人酒量都不好，林可唯自曝之前和方馨等人吃飯，喝了2杯啤酒整個人就ㄎㄧㄤ掉，她不好意思笑說：「從頭到尾一直笑，忘記最後怎麼回到家，隔天醒來發現自己躺在地上，睡在狗狗旁邊。」陳文山本身也是滴酒不沾，他表示：「只要參加朋友、同事間的聚會，我就會主動擔任維安小組，一定會確認所有人都上車回家之後才離開，算是天生喜歡照顧大家的那種人啦。」