7國語言新住民補充教材　繪本豐富課程

台北市國中小新住民子女人數超過1萬人，占全市國民中小學學生人數的5.26%，已成為本市學生結構中的一大族群，台北市教育局積極推動新住民子女教育各項教育措施與活動，如多元文化教育、親子教育活動、語文教學支援人員師資培育等，期從多元面向協助新住民子女順利融入在地學習環境。
記者賴正琳／綜合報導
在新住民語文教育方面，為豐富教育部原本發行之學習教材，教育局、本市新住民語文輔導團、新住民語文教學支援教師及國立台北教育大學合作，陸續編擬越南、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、緬甸、柬埔寨等7國語言之新住民語文補充教材，自109年度起迄今已完成1-6冊教材之編輯，主要依據教學流程補充各國生活情境、民俗文化、語文互動、詞彙習寫等動態教學活動，期望透過趣味化、生活化、遊戲化及創意十足之補充內容，活化教師的教學內容、提升學生學習興趣與成效，後續將持續研編7-12冊教材。
此外，本市創全國新住民子女教育之先，與國立台北教育大學合作，陸續完成《請聽我說》、《歡迎妳來台灣，小美》、《我的一天》、《拉拉＆卡卡在台灣》等4本跨國銜轉繪本，期望透過繪本豐富課程素材，引導學生從自身出發，關懷他人，理解世界，落實素養導向教學。
12月7日在建成國中辦理本市新住民語文補充教材及繪本發表會，由教育局鄧進權副局長代表感謝國立臺北教育大學、本市新住民子女教育工作小組、新住民語文輔導團、補充教材編輯之各國語言教學支援教師們，對於推動新住民子女教育措施共同合作、不遺餘力，協助學生探索不同國家的語言，拓展國際視野，亦為新住民子女營造友善的學習環境，期望能繼續提供新住民子女友善學習的環境與各項教育措施，打造台北成為一個充滿溫暖與愛的城市，補充教材與繪本亦會資源共享，提供各界運用。