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鼻血、鼻涕流不停吃藥無效　婦人就醫驚見「鼻竇長牙齒」

鼻血、鼻涕流不停吃藥無效　婦人就醫驚見「鼻竇長牙齒」
鼻血、鼻涕流不停吃藥無效　婦人就醫驚見「鼻竇長牙齒」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】6旬婦人十年前開始出現擤鼻涕帶血絲及鼻涕倒流等狀況，檢查後以為是鼻竇炎作祟，但用藥後卻始終未明顯改善，甚至引發頭痛後遺症，不時會對家人大發雷霆，日前前往醫院就醫，經安排核磁共振檢查後，赫然在患者的左上顎竇位置處，發現一顆外型及密度都疑似「牙齒」的不明物體，研判是「異生齒」作祟，所幸經以自然孔導航手術取出後，不僅讓她找回好脾氣，也換來一夜好眠。

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鼻竇異生齒位置特殊　自然孔手術精準

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣指出，這顆鼻竇異生齒的位置十分特別，若採取傳統手術方式，需先翻開上嘴唇內側牙齦部位，之後打洞鑽入鼻腔前壁取出，不僅傷口大，且術後癒合時間長，經溝通後，患者同意採用「自然孔」（鼻腔）執行手術，過程中透過磁導航3D立體定位系統，很快就找到異生齒位置，前後僅30分鐘即取出約2公分大的異生齒。

多出現在上顎骨部位　易出現鼻竇炎症狀

田輝勣部長指出，「異生齒」是指牙齒生長在口腔齒槽以外的地方，常見多出現在上顎骨部位，而該婦人發生位置卻在鼻腔內，臨床出現機率極低，這類患者往往會引發感染及發炎，進而出現鼻涕倒流、流鼻血、鼻塞等疑似鼻竇炎症狀。

找出鼻竇炎病因　治癒改善生活

田輝勣部長強調，鼻竇炎是常見的鼻科疾病，患者不僅會感到鼻塞不適感，嚴重者甚至會引發氣喘、耳悶塞、中耳積水、支氣管炎、頭痛、頭暈等後遺症，初期會建議服用抗生素治療，但若演變成嚴重或慢性鼻竇炎，則會建議找出真正病因，再以手術根治改善病情，提醒民眾若有上述情形，建議諮詢專業醫師，避免病情持續惡化。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56110

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