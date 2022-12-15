特企／2023年品牌躍進國際新戰局　台灣品牌出海心法剖析

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過MarTech做更即時的關鍵決策
iProspect總經理劉家豪表示，「目前全球對於2023的大環境的預測確實保守，但也因為大環境的不佳，相信大部分的廣告主也更希望，廣告投資的效益極大化。其實，MarTech不僅能優化我們的工作流程，讓我們即時看到數據變化並進行分析，根據這些洞察，也更即時與合作夥伴做下一步行動調整。最理想的方式是，透過所有MarTech工具的串接，打造一個屬於自己的媒體生態圈，在cookiesless時代來臨前，已累積足夠的數據，作為行銷的利器，讓所有的數據運用更具彈性。 」
The Trade Desk香港與台灣總經理表示，「根據GWI數據顯示，台灣使用者每天花費35%的時間在圍牆花園媒體（Walled Garden Media）上，65%的時間在開放網路上（Open Internet），而廣告主卻花費70%以上觸及圍牆花園內的受眾。在全球對於2023年大環境預估趨於保守下，未來媒體策略佈局應該考慮開放網路媒體（Open internet media）上，搭配MarTech工具，才能讓媒體執行上更具效益！」
捷安特全球行銷技術與執行長表示，「當企業想要進行數位轉型，並不僅只能考慮工具上的轉型，而是要以人為核心，才會有順暢的流程及高超的技術，以滿足消費者。以消費者而言，企業必須建立基礎去了解消費者，建構完整的生態讓消費者有最佳體驗。以捷安特為例，當消費者購入我們的腳踏車，掃描車身上的QR code，除了能註冊保固，我們在收集消費者資訊後，也會定期推播適合的訊息給予消費者，讓品牌與消費者能長期建立關係。」
劉家豪進一步表示：「作為協助台灣企業，跨境出海的媒體策略夥伴，過去5年，我們協助許多台灣企業，成立以台灣為全球核心，管理或規劃全球廣告策略的重鎮。 我們提供合作夥伴長期的支援，讓他們更具結構化的展開全球各地的全球化的廣告活動。在過去多年的經驗中，透過不斷傾聽夥伴們生意的痛點，運用iProspect獨家的工具，如CCS、DMC，找出更具價值的Insight，協助夥伴們制定符合他們標準化且全球化的廣告策略，並導入MarTech工具，以及更有效益的廣告工具，進行廣告投遞，協助我們的夥伴在更有效率的前提下，衡量出實際的KPI並達到各地區以致全球的成效指標。 」
關於安布思沛（iProspect）
安布思沛隸屬於電通行銷傳播集團（dentsu），是全球最大的搜尋與數位績效行銷代理商，全球93個國家皆有據點，擁有超過8,000名員工。也是台灣少數同時提供整合性內容、媒體與數據顧問代理商。自2012年正式成立以來陸續獲得 Campaign Agency of the Year銅獎、數位奇點金獎銀獎及年度創新技術大獎，行銷傳播傑出貢獻獎「年度傑出數據服務公司」，等五十多座國內外大獎肯定。推動以數據及技術為核心，專注於績效行銷帶動品牌建立、提供「End to End solution」全方位整合媒體服務，同時透過專業的技術與人才，將豐富的服務經驗分享給各式品牌客戶，持續引領業界，開創具備前瞻視野的全方位代理商。
關於電通行銷傳播集團（dentsu）
電通是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，隸屬於日本電通集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司（dentsuMB）、電通國華廣告公司（dentsu one）、貝立德媒體公司（dentsu X）、凱絡媒體公司（Carat）、安布思沛績效行銷公司（iProspect）、安索帕數位行銷顧問公司（Isobar）、集思數據行銷顧問公司（AAA）、美庫爾商務數據顧問股份有限公司（Merkle）、與負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲（Amplifi）。
電通立足於精準的市場洞察和各產業類別的行銷傳播經驗，擁有台灣消費者資料系統—CCS消費者溝通研究（Consumer Connection Study）與數據管理平台（Audience Center）。2018年成立電通商業顧問（dentsu Consult），提供客戶數位轉型、品牌策略顧問服務與企業教育訓練。2021年成立電通智能中心（dentsu Solution Center），透過電通智能工作平台（dentsu pro），除了提升內部團隊的專業效能，並建立智庫以獨創的方法論和獨家產品支援商業轉型，提供客戶以數據驅動的解決方案，擴大行銷效益，共創前所未見。
在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案（Business Design），品牌解決方案（Solution Design），與製作解決方案（Delivery Design）；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，是台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。
根據國際指標性代理商評比機構RECMA（Research Company Evaluation of Media Agency）報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團； 2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表。