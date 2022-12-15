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金素妍「婆媳關係緊張」？老公李尚禹：不希望發生

▲李尚禹（左）不希望看到老婆金素妍跟媽媽關係緊張。（圖／金素妍IG）
▲李尚禹（左）不希望看到老婆金素妍跟媽媽關係緊張。（圖／金素妍IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓劇《紅氣球》集結徐智慧、李尚禹、李成宰、洪洙賢、鄭侑敏等人演出。李尚禹在劇中飾演洪洙賢的老公，因為夾在婆媳問題中間，無法做出適當決斷而陷入兩難。面對婆媳關係緊張，記者好奇他現實生活中的愛妻金素妍，是否經歷過婆媳爭執？他透露：「希望這只有出現在電視劇裡，不希望發生在現實中，透過戲劇去經歷就很夠了！畢竟在戲劇的設定更扭曲一點。」

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▲李成宰（左起）、鄭侑敏、徐智慧、洪洙賢、李尚禹出席記者會。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音）
▲李成宰（左起）、鄭侑敏、徐智慧、洪洙賢、李尚禹出席記者會。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音）
李尚禹透露為了此劇掉了8公斤，「在收到劇本前，為了展現更好的面貌開始瘦身，結果光是看了劇本體重就開始猛掉，瘦了有8公斤，以角色的立場在讀劇本的時候，真的是揪著頭髮，冷汗狂流」。

徐智慧在劇中飾演外表樸素沉穩、內心卻充滿欲望的女主角趙恩江，會為了達成目的，不惜卑躬屈膝。她透露沒看劇本就接下該劇，因為光是看到編劇文英男和人物介紹就決定演出，「文英男編劇是家庭劇的強者，再加上這次飾演的角色，不是純粹的善良人物，而是擁有人類本質的欲望，我認為這一點很吸引我。」

洪洙賢飾演含著金湯匙長大的寶石設計師韓海洋，她為了展現全新樣貌，首次剪了有瀏海的短髮髮型，她直呼：「新造型連親近熟識的朋友都認不出來。」更表示：「幸好大家都說很適合我，但比起『看起來很好看』、『洪洙賢剪頭髮了』這種評論，我更喜歡『看起來像其他人』的說法，真的是破格變身，我很滿意。」《紅氣球》12月18日起，每週日、一上午10點在愛奇藝國際站、friDay影音播出。

▲李尚禹飾高次沅。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音）
▲李尚禹飾高次沅。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音）
▲徐智慧飾趙恩江。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音）
▲徐智慧飾趙恩江。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音）

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