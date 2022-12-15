研究發現電子菸可改善COPD、幫助戒菸　醫師提出這樣的看法

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9成COPD患者有吸菸 4成有COPD仍不戒菸慢性阻塞性肺病（COPD）是一種呼吸道長期發炎導致無法恢復的呼吸道阻塞性疾病，會使氣體無法通暢地進出呼吸道，其中包括「慢性支氣管炎」與「肺氣腫」兩大類型，由於肺部氣體交換功能不良，病患往往出現「咳、痰、悶、喘」的症狀。
COPD的患者中大約有9成都是因「吸菸」引起，菸害可說是COPD最大的危險因子，但有4成的患者被診斷為COPD後仍繼續吸菸，沒有戒菸的計畫。而就有國外的研究發現，對於這些持續抽菸的COPD患者，改抽電子菸也許可以作為戒菸或改善COPD症狀的一個可能。
研究發現電子菸可改善COPD惡化 減少菸的危害在「COPD smokers who switched to e-cigarettes: health outcomes at 5-year follow up」研究中，團隊對COPD吸菸者進行5年的隨訪研究，分別在第1年、第2年、第4年、第5年，紀錄改用電子菸的患者其慢性阻塞肺病評估量表CAT 、6分鐘步行距離、紙菸使用量，並和不使用電子菸的吸菸組進行比較。
根據研究發現，戒菸可以改善COPD患者的健康狀況，若COPD吸菸患者改用電子菸也可以改善COPD惡化，而且這些改善經過研究團隊5年隨訪發現是可長期存在的。
此外，二手菸、三手菸也是COPD的危險因子，他們認為改用電子菸同時也可以減少這些菸害，避免環境因子的暴露。
研究認為電子菸可以用來戒菸 醫師：還是建議不要不僅如此，研究團隊還發現，在這5年研究期間改用電子菸的研究參與者裡，僅有8.3%的人又回去繼續抽紙菸，因此他們認為，像COPD患者，許多人儘管知道有症狀，但對戒菸興趣卻不大，戒菸計畫並不是那麼成功時，電子菸也是一個醫師幫助COPD患者戒菸時，可以考慮用來替代的選項。
不過蘇茂昌醫師對這項研究提出了不同的看法，他認為電子菸的危害目前還不明確，在國外其實還有一些研究表示電子菸可能會造成呼吸道發炎症狀，甚至也會產生一些不明確的間質性肺炎，也有導致癌症的可能性，這些都是需要進一步關注的。
如果民眾想要透過電子菸戒菸，蘇茂昌醫師建議「還是不要比較好」，因為電子菸的確可能會造成身體一些不好的後果。他呼籲，戒菸還是應照正常管道，到適合的醫療院所尋求正確的戒菸方式，譬如說胸腔內科、家醫科等，都有提供戒菸的協助。
健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56114
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