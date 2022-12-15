1女確診隔日病逝僅20多歲　疫情反轉跡象！王必勝4理由催打疫苗

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本土+16,012、死亡+37 1女確診隔日病逝僅20多歲指揮中心表示，今日新增之16,012例本土病例，為7,085例男性、8,903例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲多以上。今日新增68例境外移入個案中，為36例男性、32例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家分別自日本（8例），中國及奧地利（各2例），土耳其、法國、美國及馬來西亞（各1例）移入，另52例感染國家調查中。
指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為19例男性、18例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡案例中有一位較年輕的個案，為20多歲的女性，本身有慢性腎臟疾病，接種過2劑疫苗，11月26日確診新冠病毒感染住院治療，住院過程中因心臟衰竭，病況惡化，在隔日（11月27日）不幸病逝。
此外，近日也新增2例兒童MIS-C個案，一位5歲男童，目前已出院，另一位是6歲女童，仍在院治療中，羅一鈞表示，兒童重症目前累積285例，以MIS-C為大宗，累積有189例，而兒童死亡個案數沒有增加，仍為38例。
可能有新一波疫情？ 王必勝提4理由籲施打疫苗國內疫情微幅上升，指揮中心指揮官王必勝表示，這禮拜確診人數比上禮拜增加約5-8%，如果下禮拜持續增加，可能就會是新的一波疫情產生，不過他估計，如果新一波的疫情起來，嚴重度應該會是第二波疫情的一半左右，而且時間可能也會更短一些。
然而，COVID-19疫苗二次追加劑接種率只有18.4%，許多民眾疫苗保護力也隨著時間逐漸下降，指揮中心相當憂心，指揮官王必勝提出4原因，呼籲民眾盡速施打次世代疫苗，增強保護力。
他認為，第一，國內疫情已經有反轉的跡象，預期未來也可能會有一波疫情產生；第二，冬季是呼吸道疾病好發的時節，其中也包含COVID-19；第三，現在防疫措施鬆綁，民眾出國旅遊，且年關將屆又有各種餐飲宴，交流頻繁，都會增加病毒傳播；第四，中國疫情持續升高，或多會少會對台灣造成影響。
基於這4個理由，王必勝呼籲民眾應盡速施打次世代疫苗。此外，寒流即將來襲，王必勝也提醒民眾，注意保暖外，也要提升保護力，在流感的部分應盡速接種流感疫苗，並落實手部衛生及咳嗽禮節，在人潮擁擠的地方，或參與大型活動，建議全程戴上口罩，如果已經有症狀應在家休息，避免病毒傳播
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56200
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