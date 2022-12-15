「恐慌症」不會害人死亡！　研究揪真正致命主因

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研究：恐慌症合併成癮物濫用 明顯增加死亡風險臺北市立聯合醫院松德院區研究團隊，使用全國健保資料庫研究恐慌症病患（共有298,466位恐慌症病患），進行追蹤後續死因預後，此份研究結果已發表在最近的國際期刊(Journal of Psychiatric Research, doi: 10.1016/j.jpsychires.2022.02.006)。
第一作者張祜銘醫師表示，將恐慌症的族群與未患有恐慌症的族群依據年齡和性別配對之後，此大型實證研究顯示，患有恐慌症族群的整體死亡風險並未更高；依死因分類，心因性突然死亡的風險也沒有更高，表示恐慌發作的感覺雖然駭人，然而恐慌發作本身並不是致死的疾病。
然而，若恐慌症病患合併成癮物質使用，則明顯增加死亡風險，其原因可能和物質濫用帶來的身體危害有關。
酒精戒斷與恐慌症狀重疊 惡性循環病情恐惡化通訊作者郭千哲醫師表示，面對反覆恐慌發作，有些人會選擇使用具鎮靜效果的酒精或其他成癮性物質來減緩焦慮。然而，這些成癮物質的濫用可能造成身體器官病變，例如酒精濫用會導致心血管、肝膽腸胃等器官病變。此外，減少或停止使用酒精時的戒斷症狀，包含手抖、心悸、冒汗、緊張等，會跟恐慌發作的症狀重疊，導致恐慌症的相關症狀更加嚴重。
簡言之，恐慌症會增加酒精濫用風險，而酒精濫用問題又會導致恐慌症惡化；面對此惡性循環，避免酒精濫用是明智的選擇。
藥物加上心理治療 重拾生活品質恐慌症若未妥善治療會嚴重影響生活品質，目前國際建議的治療方式除藥物治療外，心理治療也有很好的效果，建議如有類似恐慌症狀者可至精神科就醫，和醫師討論藥物治療及心理治療，選擇適合自己的治療方式，減少疾病對於生活品質的影響。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56124
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