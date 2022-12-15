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治療導盲犬駐點　暖心互動療癒患者

治療導盲犬駐點　暖心互動療癒患者
治療導盲犬駐點　暖心互動療癒患者

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】門諾醫院推動安寧緩和邁入25周年，除了透過信仰，也引進芳療、音樂、藝術等輔助療法協助末期患者控制不適症狀以及讓家屬適當的放鬆與喘息。聖誕節前夕，迦南病房特地邀請台灣導盲犬協會輔助治療犬「Oba」駐點服務，不少患者及家屬看到「Oba」到來，紛紛主動上前擁抱，強大的療癒力立即撫慰患者及家屬的身心。

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狗兒撫平傷痛　病友歡喜迎接

跟著護理長進到病房，黑得發亮的「Oba」馬上成為病房內的焦點，乖巧懂事的牠不僅主動靠近患者，溫柔的眼神更是一秒融化眾人。正在接受治療的林阿姨除了給予大大擁抱也表示：自己家裡養了三隻狗，住院期間特別想念牠們，看到「Oba」來到病房，除了緩解思念狗狗的心情，原本內心的緊張、擔心以及不舒服也都一瞬間消失，謝謝「Oba」來看我讓我抱抱，真的好開心，不僅心被療癒了，也提前感受到聖誕節的溫馨氣氛。

個性穩定、走路緩慢的「Oba」，原本是一隻訓練有素的導盲犬，轉換跑道後，便進入臺北榮總大德病房，踏上了駐點輔助治療犬之路。除了巡房、陪玩、賣萌，牠還會陪睡，與其說牠是病房內的療癒大使，不如說「Oba」就是許多患者的特效藥，只要看到牠，似乎所有的病痛都能拋諸腦後重拾歡樂。

進入安寧病房的治療犬不僅個性穩定也是訓練有素的的導盲犬，不僅能察覺病人的感受，及時給予回應，也能協助轉移病人的疼痛及焦慮，
進入安寧病房的治療犬不僅個性穩定也是訓練有素的的導盲犬，不僅能察覺病人的感受，及時給予回應，也能協助轉移病人的疼痛及焦慮，

癌末身體病痛　心裡更需慰藉

迦南病房護理長田濬榕表示，末期患者的疼痛除了身體，心理上的痛更需要被療癒，除了藥物治療，多年來團隊透過芳香療法、音樂療法、藝術療法等輔助治療，不僅減低患者因疾病或醫療過程帶來的不舒服，也藉此幫助家屬紓解壓力、適時喘息。隨著寵物療法越來越受歡迎，門諾安寧團隊期盼藉由寵物療法的導入，用最真誠與溫暖的陪伴療癒患者。

田濬榕護理長強調，進入安寧病房的治療犬不僅個性穩定也是訓練有素的的導盲犬，不僅能察覺病人的感受，及時給予回應，也能協助轉移病人的疼痛及焦慮，而這股療癒力不僅撫慰了患者與家屬，也讓每天穿梭於病房的醫護同仁都獲得滿滿的正能量。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56125

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