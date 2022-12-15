治療導盲犬駐點　暖心互動療癒患者

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狗兒撫平傷痛 病友歡喜迎接跟著護理長進到病房，黑得發亮的「Oba」馬上成為病房內的焦點，乖巧懂事的牠不僅主動靠近患者，溫柔的眼神更是一秒融化眾人。正在接受治療的林阿姨除了給予大大擁抱也表示：自己家裡養了三隻狗，住院期間特別想念牠們，看到「Oba」來到病房，除了緩解思念狗狗的心情，原本內心的緊張、擔心以及不舒服也都一瞬間消失，謝謝「Oba」來看我讓我抱抱，真的好開心，不僅心被療癒了，也提前感受到聖誕節的溫馨氣氛。
個性穩定、走路緩慢的「Oba」，原本是一隻訓練有素的導盲犬，轉換跑道後，便進入臺北榮總大德病房，踏上了駐點輔助治療犬之路。除了巡房、陪玩、賣萌，牠還會陪睡，與其說牠是病房內的療癒大使，不如說「Oba」就是許多患者的特效藥，只要看到牠，似乎所有的病痛都能拋諸腦後重拾歡樂。
癌末身體病痛 心裡更需慰藉迦南病房護理長田濬榕表示，末期患者的疼痛除了身體，心理上的痛更需要被療癒，除了藥物治療，多年來團隊透過芳香療法、音樂療法、藝術療法等輔助治療，不僅減低患者因疾病或醫療過程帶來的不舒服，也藉此幫助家屬紓解壓力、適時喘息。隨著寵物療法越來越受歡迎，門諾安寧團隊期盼藉由寵物療法的導入，用最真誠與溫暖的陪伴療癒患者。
田濬榕護理長強調，進入安寧病房的治療犬不僅個性穩定也是訓練有素的的導盲犬，不僅能察覺病人的感受，及時給予回應，也能協助轉移病人的疼痛及焦慮，而這股療癒力不僅撫慰了患者與家屬，也讓每天穿梭於病房的醫護同仁都獲得滿滿的正能量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56125
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