奇美醫療體系寒冬送暖！　串聯醫療與關懷精進照護品質

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前進偏鄉實踐 全人醫療守生命奇美醫學中心院長林宏榮說明，奇美醫學中心不僅在多個社區、弱勢族群、長照機構提供物資與營養品外，更擴大到偏鄉進行成人心律疾病、心房顫動與學齡兒童心臟疾病關懷教育與篩檢服務，透過心音聽診、心電圖及心臟超音波檢查，避免成人及孩童出現心臟衰竭症狀甚至是猝死，並對心臟異常個案提供接續治療計劃建議，以彌補偏鄉醫療不足。
此外，也提供罕見疾病照護服務之關懷及指導，同時針對思覺失調症個案及家屬衛教如何共同照護心理健康，並規劃注意力不足過動症的孩子與家屬一系列「過兒馴龍」輔導課程，添購醫療設備，精進照護服務品質。
結合在地資源 跨域照顧弱勢柳營奇美醫院院長黃順賢說明，柳營奇美醫院籌辦「弱勢營養補給」活動，跨區域資源結合臺南市容愛關懷服務協會並偕同鄰近區公所，將營養補給品送至醫療資源不足區域的長照個案家中，俾使社會邊緣家庭或缺乏自立自主生活之長照個案，能避免因營養不良導致身體虛弱而降低抗病的能力。
同時提供長照服務政策宣導、生活關懷等功能，務實理解長照個案的家庭照顧處境與就醫需求，暢通長照相關服務資源訊息及多元連續性醫療照顧服務。
將愛延伸貧困 送暖到弱勢社區佳里奇美醫院院長周偉倪說明，佳里奇美醫院規劃二項活動主軸，一是貧困弱勢補助，以及透過長照體系的社區整合中心及居家服務中心挖掘弱勢服務個案。
二是糖尿病病友之支持與貧困弱勢病友的營養品贊助。由於末期腎衰竭病人需要終身接受治療，提供洗腎前專用之營養配方牛奶，希望能延緩其病程發展，並減輕家庭的負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56189
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