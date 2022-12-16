子宮切除對女性有「這些」影響　子宮肌瘤不一定要切除子宮

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肌瘤屬良性腫瘤 過去切除子宮影響身心子宮切除對女性的生理、心理都有很大的影響。衛生福利部桃園醫院婦產科醫師劉政賢指出，子宮跟卵巢的血流是一起的，如果把子宮完全切除，多多少少會影響到卵巢的功能，而且子宮切除就沒辦法進行生育，在心理上病人也會覺得有很大的遺憾。
子宮最大功能是生育，若切除子宮，也不會有月經，光田綜合醫院婦產科醫師蘇棋楓也表示，且只要經過手術，就有可能產生腹腔內沾黏，也是最不想見到的問題。其實在子宮肌瘤治療上，醫師會評估病人年齡、生育計劃、症狀表現等，來選擇治療方式，如果已經造成病人生活上的困擾，才會建議手術治療，手術方式現在最常見的是微創，像是達文西、腹腔鏡手術或是子宮鏡，傳統剖腹手術比較少。
▲衛生福利部桃園醫院婦產科醫師劉政賢
這些症狀需動手術 達文西手術消除肌瘤並保住子宮子宮肌瘤若有出血過多、嚴重壓迫等症狀時，就需考慮進行手術。而隨著技術進步，現在有許多手術方式可以選擇，能幫助病人消除病灶同時保留子宮。劉政賢醫師就指出，像多發性肌瘤容易復發，通常醫師都會建議將子宮切除，但如果病人有生育需求，可以利用達文西手術將肌瘤一個一個移除，並保留子宮，達到病人的需求。
而子宮就像是氣球，隨著胎兒成長越撐越大，如果有受損無法承受時，可能會有子宮破裂的風險，蘇棋楓醫師表示，達文西手術在縫合子宮時能將組織結構層層對齊，縫合的更精緻，幫助傷口癒合，將來懷孕也比較能避免子宮破裂的發生，對於子宮功能的保存，達文西會比腹腔鏡來得更有優勢。
劉政賢醫師也分享到，一位41歲的女性病患，有多發性肌瘤，結婚多年都沒有生育，做了幾次胚胎植入都沒成功，後來以達文西手術將肌瘤拿掉，並植入最後一批胚胎並順利懷孕，現在已懷孕快30週，三個月後就要生產，這也是讓醫療團隊感到非常開心的事情。
▲光田綜合醫院婦產科醫師蘇棋楓
選擇適合治療方式 保持良好習慣減少疾病發生隨著技術的進步，現在即便需要移除子宮肌瘤不一定要切除整個子宮，民眾應透過醫師評估與醫師討論選擇適合的治療方式，只要能把問題處理好又安全的就是好方法。醫師也提醒民眾應保持良好的生活習慣，正確的個人衛生，多吃蔬果、健康飲食，維持體重，適當的運動，充足睡眠，壓力的調適，可以減少女性疾病的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56123
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