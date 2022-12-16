南市「城市動態影像AI感知平台」獲智慧城市創新應用獎
台南市政府「城市動態影像AI感知平台」獲第十屆智慧城市創新應用獎-縣市創新應用組（https://p.tainan.gov.tw/hSw5T2），為自動化判讀城市監視影像，提供強而有力的支援，在科技平台的幫助下，大大縮短政府在判讀監視影像上的時間。
記者張振興/台南報導
台南市長黃偉哲表示，過去監視影像都要透過人眼去看，現在用電腦去看影像，一次多少鏡頭都不是問題，目前台南市政府管理超過25,000支鏡頭如果都讓電腦去判讀，除了節省驚人的作業時間外，也提升政府的服務效率，更全面地掌握城市的運作情形。
城市動態影像AI感知平台能獲得智慧城市創新應用獎的關鍵在於，研考會智慧發展中心拉近市府各機關使用AI的距離，建置一套免編寫程式碼也能用AI的平台，方便同仁把AI當工具用，幫助減輕繁瑣、例行工作的負擔，才能真正推出成熟的應用程式出來。
研考會主委戴偉峻表示，台南市政府緊抓國際上最新的AI發展趨勢，建立這套No code化的AI平台，這不但降低AI使用的門檻，也讓驗證的速度加快。實際上AI感知平台在短短三個月內，就完成人流辨識、車流辨識、口罩配戴及社交距離偵測等不同應用，市府以實際的成績證明此方式可以持續擴充的AI平台對不同領域影像的判讀能力，也因此得到本屆智慧城市創新應用獎評審委員的認同。