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星苗康乃薾教育體系執行長劉雅文也表示，身為教育機構的星苗康乃薾教育體系長期關心在地弱勢孩童的需求，每年在聖誕節期間，都會邀請家長攜手合作，響應公益慈善。今年聖誕節Sion迎新送暖捐款送愛心活動除了捐款滿額即贈送校方製作的桌曆及存錢筒，也透過二手市集義賣，邀請學生把家裡還可用的物品、或是親手DIY手工小物捐贈義賣，甚至有班級規劃打地鼠、丟氣球等闖關活動遊戲，收入也全數捐出做公益。
身為教育體系機構，更了解教育對孩子的重要性。這次捐贈款項是由學校舉辦的愛心慈善募款活動，透過老師、學生和家長的參與支持，募集公益款項，希望能協助國內有需要的孩童及家庭，都可以獲得完善的教育與及時的經濟援助。
台灣世界展望會北區辦事處處長胡婉雯表示，今年持續受疫情與通貨膨脹衝擊，弱勢家庭生計更加嚴峻，但我們仍秉持「教育是脫離貧窮最好方法」的信念，每年於歲末年終舉辦「紅包傳愛」活動，號召全台民眾與企業發揮愛心，為弱勢家庭及孩童送出象徵希望的紅包，陪伴他們安心過年、有機會發展未來，民眾可選擇捐款入學、健康、平安及希望等4種紅包。詳細資訊請至台灣世界展望會網站（www.worldvision.org.tw）或與資源發展團隊北區辦公室聯繫，新竹愛心專線(03)562-8155分機121、122、106。