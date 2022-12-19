2022十大疫情新聞　國門重啟、口罩鬆綁、次世代疫苗開打

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新冠肺炎變異株Omicron於2021年末進入本土，雖症狀與致病率較低，但仍於2022年2月15日出現首例Omicron死亡個案，為桃園歌友會群聚案衍生的洗腎病患，振興醫院感染科主任兼任感染管制室主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，共病較多的人，若是感染新冠病毒仍容易引發肺炎造成死亡，高風險族群仍不可掉以輕心。
事件二：邁向新台灣模式 輕症居家照護
隨著本土確診人數不斷攀升，為緩解醫療量能壓力，中央流行疫情指揮中心4月8日公布「新冠肺炎確診個案居家照護管理指引」，先開放65歲以下且無懷孕或是洗腎的確診者或同住未確診者可居隔，時任疫情指揮官陳時中也於4月19日宣布，一週內全國啟動確診者居家照顧管理措施，朝向「新台灣模式」的「正常生活、積極防疫、穩健開放」目標邁進。
事件三：兒童染疫恐釀腦炎、MIS-C 恩恩辭世家長追真相
新冠肺炎感染不分年齡，尚未發育完全的幼童，在染疫後可能併發腦炎，讓家長非常擔憂，甚至在痊癒後數周至數月內，仍有可能罹患兒童多系統發炎症候群（MIS-C），讓台灣兒科醫學會副理事長林應然直言，若要預防，就是不能確診。兒童染疫後，病程常進展快速且嚴重，4月21日，新北中和2歲男童恩恩確診，家屬控因孩子身體不適，曾打電話聯繫1922與衛生所反映，卻遭踢皮球，遲遲等不到救護車，卻也因未接獲衛生單位通知不敢自行就醫，最終恩恩19日辭世，成為家長心中最大的悲痛，隨後政府緊急修改兒童確診病例緊急送醫警訊，避免憾事重演，至今恩恩爸仍持續懇求新北市政府公開真相。
事件四：中醫助攻防疫 確診者服清冠一號抗病毒
清冠一號是由衛福部國家中醫藥研究所結合臨床及基礎研究所研發的新冠肺炎特效藥物，其藥材包含黃芩、炙甘草、桑葉、薄荷、魚腥草、防風、荊芥、板藍根、栝樓實、厚朴等10種中藥材，臨床研究認為可有效防止輕中症轉重症。中央流行疫情指揮中心同意自4月18日起，新冠肺炎確診輕症、無症狀居家照護患者，可由中醫師視訊診療評估後，開立公費「台灣清冠一號」治療使用，不過9月15日起，指揮中心限縮公費對象，不符合資格的民眾，可改採其他健保給付的科學中藥。
事件五：家用快篩實名制、快篩陽視同確診
中央流行疫情指揮中心宣布，家用快篩實名制4月28日起正式啟動，民眾可持健保卡或居留證，至全國參與販售的4909家社區健保特約藥局及58家偏鄉地區衛生所購買快篩，每人每輪可購買一份5劑包裝試劑，每劑100元，總共500元，需按身分證字號尾碼分流。另5月5日指揮中心修訂新冠肺炎病例定義，自5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象家用快篩陽性，經醫事人員確認就視為確診，自5月26日起，全面開放民眾快篩陽性並經醫事人員確認就視為確診。
事件六：本土首見Omicron亞型變異株BA.5個案
7月6日，本土首現Omicron亞型變異株BA.5個案，指揮中心研判，可能是親友接送境外移入個案過程中被傳染，醫師認為，A.5進到台灣本土是遲早的事，雖然症狀並不會特別嚴重，但免疫力較差、65歲以上長者、有慢性病者還是要擔心。
事件七：陳時中轉身投入選戰 薛瑞元、王必勝接棒
陳時中轉身投入台北市長選戰，7月15日下午，行政院召開臨時記者會宣布，衛福部長一職由衛福部政務次長薛瑞元接棒，而中央流行疫情指揮中心指揮官這個重大角色，則由有「拆彈專家」之稱的衛福部醫福會執行長王必勝出任。
事件八：邊境解封 國門全面開放
睽違939日，台灣於10月13日實施0+7管理新制，入境人員可免隔離，全球旅遊疫情等級也調降至第二級，國門全面開放，許多民眾迫不及待出國旅遊，政府也做好各項準備拚經濟復甦。
事件九：BA.5次世代疫苗開打
台灣於2021年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑新冠疫苗供應合約，今年台灣採購第一批Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑，於11月10日上午抵達桃園國際機場，首批40.7萬劑疫苗也在11月18日配發至各縣市，供12歲以上民眾接種。
事件十：口罩第一階段鬆綁 戶外免戴室內要戴
指揮中心11月28日宣布，自12月1日起放寬口罩相關政策，戶外得免戴口罩，但室內空間包含車廂、船舶、航空器等運具等內部空間，維持應全程戴口罩，除了飲食、唱歌、運動、家人同車等特殊狀況下才能不戴口罩。指揮官王必勝也透露，第二階段則規劃僅特殊室內場所要戴，例如人潮擁擠、密閉的大眾運輸，以及有脆弱族群的醫院與長照中心，不過由於冬季傳染病較多，上路時間可能會稍微晚一點，還無法預算時間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。